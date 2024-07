Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 26 juillet 2024

L’Assemblée Générale Mixte de la société Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), dont les actions sont inscrites aux négociations sur Euronext Access+ à Paris, s’est déroulée au siège social le vendredi 26 juillet 2024 à 10h.



Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance de Smart Good Things Holding, qui représentaient 90,85% des droits de vote, ont approuvé, soit à l’unanimité, soit à 99,99% des voix exprimées, l’ensemble des résolutions dont l’adoption était soutenue par le Conseil d’Administration et notamment la décision de réduire le capital social d’un montant de 185 172 euros par annulation des 3 703 440 actions détenues par DCF (Distribution Casino France) conformément aux dispositions de l’article L. 225-204 du code de commerce (réduction de capital motivée par des pertes) et donner tous pouvoirs au Conseil d’Administration de la Société à l’effet de réaliser effectivement, en conséquence, au plus tard dans les trois mois de l’Assemblée Générale Mixte, cette réduction de capital et de constater le nouveau capital social en résultant.