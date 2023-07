Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte de GAUSSIN du 27 juin 2023

Les actionnaires de la société seront invités, sur seconde convocation, à une Assemblée Générale Mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) le 31 juillet 2023



GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce que l’Assemblée Générale Mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire, de la société du 27 juin 2023 n’a pas pu se tenir sur première convocation, le quorum requis n’ayant pas été atteint.



Une nouvelle Assemblée Générale est convoquée avec le même ordre du jour le 31 juillet 2023 à 11 heures.



Les formulaires uniques de vote et de procuration adressés à la société pour l’assemblée générale à l’occasion de la première convocation resteront valables lors de la deuxième convocation. Les actionnaires n’ayant pas voté par VOTACCESS sont néanmoins invités à transmettre à la société une nouvelle attestation de participation (incluant la mention du nombre d’actions détenues par l’actionnaire) délivrée par l’établissement bancaire qui détient leur compte.