Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte 2021

Clermont-Ferrand, le 29 juin 2021 - METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 28 juin 2021 au siège social de la Société, situé Biopôle Clermont Limagne, 1, rue Emile Duclaux - 63360 Saint-Beauzire, sous la présidence de Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général.

Conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prorogé jusqu'au 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales en raison de la crise sanitaire, cette Assemblée Générale s'est tenue à huis clos. Les actionnaires ont pu suivre en direct en webcast audio cette assemblée et écouter la présentation du management qui a fait un point complet sur les avancées majeures de la société en 2020, les résultats financiers 2020 en ligne avec la transformation industrielle et commerciale de la Société ainsi que sur les perspectives 2021 et moyen terme du Groupe. Aucune question écrite n'a été adressée à la Société. L'enregistrement de cette réunion demeure disponible dans la rubrique « Assemblées Générales » (menu Investisseur) du site internet de la Société : www.metabolic-explorer.fr.