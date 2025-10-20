Compass: UBS maintient son conseil à l'achat et son objectif
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 14:57
'Les prévisions pour l'exercice 2026 seront suivies de près, mais l'historique des prévisions prudentes pourrait indiquer une hausse des perspectives. Sur l'ensemble de l'année, nous anticipons une hausse des estimations de la consommation' indique UBS.
'Compass est toujours bien placé pour tirer parti de sa solidité opérationnelle et financière afin de conquérir des parts' estime UBS.
La croissance pour l'ensemble de l'exercice se situera au-dessus de 7,5%, a indique le groupe, tandis que sa marge opérationnelle devrait continuer de progresser.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 27 fois avec un rendement de près de 2%.
Valeurs associées
|2 541,500 GBX
|LSE
|+0,18%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2025 à 14:57:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy quelques jours avant l'incarcération mardi de son prédécesseur à la prison parisienne de la Santé où le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé lundi qu'il lui rendrait visite. Jamais dans l'histoire de la République ... Lire la suite
-
La cour d'appel de Paris statuera le 24 novembre sur la tenue ou non d'assises spéciales pour l'attentat antisémite de la rue des Rosiers à Paris en 1982, ont indiqué lundi à l'AFP les avocats des accusés, qui contestent ce procès. L'appel contre ce renvoi en procès, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Fraisage, tournage, maintenance industrielle... De jeunes Français se sont illustrés dans la maîtrise de métiers de l'industrie lors d'une compétition internationale organisée à Marseille, des métiers "un peu cachés" mais qui "ne peuvent pas être perdus", a plaidé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer