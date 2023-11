Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Compass: titre en hausse, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Compass gagne près de 1% à Londres alors que Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé en parallèle de 2106 à 2400 pence.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit considérer le groupe britannique comme la 'référence' du secteur de la restauration collective, comme en témoigne la résistance de la croissance de son chiffre d'affaires sur la période 2012-2019, tout comme le niveau élevé de sa marge opérationnelle.



'Au vu de l'historique impressionnant et solide affiché par la société (qui surperforme de manière structurelle ses propres objectifs, le consensus de marché et ses concurrents), nous nous montrons optimistes quant à sa capacité à générer une croissance à la fois robuste et relutive', souligne l'analyste.







