Compass Therapeutics plonge après une offre d'actions de 120 millions de dollars

13 août -

** Les actions de la société biopharmaceutique Compass Therapeutics CMPX.O ont baissé de 1,3 % avant la mise sur le marché, à 3,13 $, après l'annonce d'un prix de 120 millions de dollars pour le lancement d'un nouveau produit

** CMPX, société de Boston, Massachusetts, spécialisée dans l'oncologie, a annoncé mardi en fin de journée () 40 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter ~6,7 millions d'actions

** Le prix d'offre de 3 $ représente une décote de 5,4 % par rapport à la dernière vente d'actions

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour effectuer les préparatifs initiaux en vue de la commercialisation, pour financer la R&D et le développement clinique de ses produits candidats, entre autres objectifs

** Jefferies, Piper Sandler et Guggenheim sont les teneurs de livres actifs conjoints pour l'offre

** La société a environ 138,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 438 millions de dollars ** Les actions de CMPX ont perdu ~5% mardi, après un gain de près de 24% lundi, suite à la publication des résultats du T2 et à la fourniture de données sur son portefeuille de produits

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de ~119% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 10 analystes est "strongbuy" et le PT médian est de $10.50, selon LSEG