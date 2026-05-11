Compass revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, la restauration d'entreprise stimulant sa croissance

Compass Group CPG.L a relevé lundi ses prévisions de bénéfices pour 2026, le plus grand traiteur mondial misant sur la demande en restauration sur le lieu de travail et sur l'obtention de nouveaux contrats pour compenser les inquiétudes croissantes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur ses clients du secteur des bureaux.

La société, qui dessert les employés de bureaux de Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , a déclaré s'attendre à une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent sur l'ensemble de l'année supérieure à 11 %, contre environ 10 % prévu précédemment.

Son action a progressé de plus de 4 % en début de séance, ce qui la place parmi les plus fortes hausses de l'indice de référence FTSE 100 .FTSE .

Cette révision à la hausse des prévisions souligne la résilience du secteur de la restauration, les entreprises externalisant de plus en plus leurs activités de restauration face à la hausse des coûts. Compass a ainsi indiqué que la moitié de ses 4,1 milliards de dollars de nouveaux contrats provenait de clients qui faisaient appel à ses services pour la première fois.

Compass s'est lancé dans de nouveaux secteurs, notamment les contrats de défense, les salons d'aéroport hors Amérique du Nord et les centres de données à l'échelle mondiale, afin de diversifier ses sources de revenus et de compenser les éventuels vents contraires liés à l'IA et aux médicaments amaigrissants à base de GLP-1. Environ 20 % de son chiffre d'affaires provient de clients des secteurs de la technologie, des services professionnels et des services financiers, ce qui l'expose aux inquiétudes des investisseurs concernant la perturbation du travail de bureau par l'IA, bien que le directeur général Dominic Blakemore ait déclaré en février que l'entreprise était bien placée pour faire face à tout risque.

Le traiteur surveille également l'effet des médicaments amaigrissants sur son modèle économique, car ces médicaments réduisent l'appétit. Compass, qui propose une offre allant des repas de cantine basiques à la restauration haut de gamme, a déclaré n'avoir constaté jusqu'à présent aucun impact significatif de ces médicaments.

Elle a indiqué que son bénéfice d'exploitation sous-jacent pour le semestre clos le 31 mars avait bondi de 12 % pour atteindre 1,84 milliard de dollars, l'entreprise ayant bénéficié des synergies issues de récentes transactions, notamment de sa plus grande acquisition jamais réalisée , celle de l'entreprise européenne de services de restauration haut de gamme Vermaat.

Le chiffre d'affaires organique a progressé de 7,2 %. Les résultats de Compass contrastent avec ceux de son concurrent français Sodexo EXHO.PA , qui a revu à la baisse ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de rentabilité en avril, invoquant des difficultés d'exécution et des réexamens de contrats.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))