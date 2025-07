Compass: relèvement d'objectif et acquisition de Vermaat information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 09:27









(Zonebourse.com) - Compass Group prend près de 3% à Londres, à la suite d'un relèvement par le groupe de restauration collective de ses prévisions pour 2025 en raison notamment d'une forte croissance organique, ainsi que de l'annonce d'une importante acquisition.



Il prévoit désormais une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent à taux de change constant d'environ 11%, tirée par une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 8% et une progression continue des marges.



Sur son troisième trimestre comptable, sa croissance organique des revenus s'est établie à 8,6%, dont 9,6% en Amérique du Nord et 6,6% à l'international, la progression nette des nouvelles affaires s'étant poursuivie au milieu de sa fourchette cible de 4 à 5%.



Par ailleurs, Compass fait part de l'acquisition de Vermaat Groep, pour une valeur d'entreprise d'environ 1,5 milliard d'euros. Leader du marché aux Pays-Bas, ce groupe de services de restauration dispose aussi d'une présence grandissante en Allemagne et en France.





