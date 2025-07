USA: les reventes de logements continuent de reculer en juin

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis continuent de marquer le pas, en-deçà des attentes des marchés, alors que les prix continuent d'augmenter et que les taux d'intérêts restent élevés, selon les données publiées mardi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Au mois de juin, 3,93 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaire, en rythme annualisé - une projection des ventes sur l'année à ce rythme -, en baisse de 2,7% par rapport au mois précédent, et stable comparé à la même période un an plus tôt.

Des données inférieures aux anticipations des marchés, qui s'attendaient à une baisse plus modeste, à 4 millions de logements revendus, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Des prêts immobiliers chers maintiennent le marché à un niveau cycliquement bas. Si les taux descendaient à 6% nos analyses anticipent que 160.000 locataires deviendraient propriétaires", a souligné le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans un communiqué.

Les prêts immobiliers à 30 ans, les plus populaires aux Etats-Unis, restent à un taux particulièrement élevé, en moyenne de 6,75%, selon les données actualisées au 17 juillet de l'agence de refinancement Freddie Mac.

Ils se sont maintenus depuis une dizaine de mois dans une fourchette comprise entre 6,50% et 7%, après une baisse temporaire en septembre dernier et ne sont jamais passés sous les 6% depuis septembre 2022.

Dans le même temps, du fait d'un ralentissement de la construction, le prix médian de revente a augmenté pour le 24e mois d'affilée, atteignant un niveau record pour un mois de juin de 435.300 dollars (+2% sur un an).

"Sur ces cinq dernières années, le patrimoine des propriétaires a progressé de 140.900 dollars en moyenne", a pointé M. Yun, mais "cela repousse l'achat des primo-accédants. Il est nécessaire d'augmenter les inventaires à leur proposer".