Compass: profite de l'analyse positive de Liberum

(CercleFinance.com) - La valeur gagne près de 2% à la Bourse de Londres après l'analyse de Liberum qui réaffirme sa recommandation 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 2010 à 2150 pence.



'Compass a poursuivi sur sa lancée du premier trimestre, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 25% au premier semestre 2022-23, la tendance au retour des travailleurs et à la mise en externalisation se poursuivant', souligne le broker.



'Bien que nous voyions moins de possibilités de relèvements futurs après la phase de reprise, nous nous attendons à une nouvelle croissance composée faisant de Compass un titre de base à détenir en portefeuille', poursuit-il.





Valeurs associées COMPASS GROUP LSE +2.06%