Compass plonge après l'annonce d'un emprunt convertible de 750 millions de dollars pour la fusion d'Anywhere Real Estate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions de la société de courtage immobilier Compass

COMP.N ont baissé de 0,7 % à 10,75 $ en pré-commercialisation alors qu'elle recherche des capitaux pour financer l'acquisition d'Anywhere Real Estate HOUS.N .

** COMP, basée à New York, annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars à échéance 2031

** COMP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris la fusion précédemment annoncée avec HOUS, le remboursement de certaines dettes existantes de HOUS et de ses filiales à la clôture de la fusion, et les emprunts dans le cadre de la facilité de crédit de son rival

** COMP prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle ** La société déclare à l'adresse qu'elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe dans le haut de la fourchette des prévisions précédentes de 1,59 à 1,69 milliard de dollars et à ce que l'Ebitda ajusté se situe dans le haut de la fourchette des prévisions précédentes de 35 à 49 millions de dollars, ou qu'il soit légèrement supérieur à celles-ci

** En outre, COMP a déclaré avoir ajouté 800 agents principaux au cours du trimestre

** Les actions de COMP, dont la capitalisation boursière est d'environ 6 milliards de dollars, ont augmenté de 81% en 2025

** Les actions de HOUS ont augmenté de 7 % avant la cloche pour atteindre 15,48 $