Compass Pathways grimpe en pré-ouverture après une levée de fonds de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février -

** Les actions de Compass Pathways CMPS.O sont en hausse de 2,8 % à 8,69 $ en pré-ouverture après la tarification d'une offre secondaire de 150 millions de dollars.

** La biotech basée au Royaume-Uni a vendu mercredi soir () 18,75 millions d'actions de dépositaire américaines, dont 1,25 million de bons de souscription préfinancés, à 8 dollars l'unité.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les essais de phase 3 en cours sur le COMP005 et le COMP006, ainsi que l'essai de phase 2b/3 du COMP360 dans le trouble de stress post-traumatique, entre autres.

** Les actions de CMPS ont grimpé de 31 % mardi après que la société a déclaré () que son traitement à base de psilocybine, le COMP360, soulageait les symptômes de la dépression dans un essai de phase avancée, alors qu'elle vise à obtenir l'approbation du premier traitement psychédélique classique aux États-Unis.

** Les actions ont augmenté () d'environ 11 % pour clôturer à 8,45 $.

** Jefferies, TD Cowen, Cantor Fitzgerald et Stifel sont les chefs de file conjoints de l'offre.

** Jusqu'à mercredi, les actions de CMPS ont augmenté d'environ 90 % au cours des 12 derniers mois.

** La note moyenne de 11 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 20 $, selon les données de LSEG.