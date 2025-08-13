Compass Minerals chute après la double rétrogradation de J.P.Morgan à "underweight" (sous-pondération)

13 août - ** Les actions de Compass Minerals International CMP.N en baisse de 2,1 % à 18,8 $ en pré-marché

** J.P.Morgan double rétrograde l'entreprise de produits chimiques de base de "surpondérer" à "sous-pondérer"

** JPM privilégie les grandes sociétés agricoles comme Nutrien et Mosaic en raison de leur situation financière plus solide et des avantages tarifaires potentiels

** Les revenus de Compass Minerals au 3ème trimestre ont atteint les estimations des analystes

** 1 courtier sur 3 considère l'action comme "achetée", 1 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 20 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le CMP a augmenté de 70,8 % depuis le début de l'année