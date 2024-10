Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Compass: le titre se replie, Deutsche Bank dégrade information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - Compass s'inscrit en net repli vendredi à la Bourse de Londres dans le sillage d'une dégradation de Deutsche Bank, qui n'est plus à l'achat sur le titre.



Dans une note consacrée aux grands acteurs européens de la restauration collective, dont Sodexo et Elior, le bureau d'études explique être passé à une recommandation 'conserver' sur Compass, avec un objectif de cours maintenu à 2500 pence.



S'il met en avant la résistance du secteur, dont la croissance est attendue entre 5% et 10% cette année, l'analyste estime que cette résilience ne peut se faire 'à tout prix'.



De son point de vue, les flux de trésorerie générés par les grands groupes du secteur devraient toutefois leur permettre d'accélérer leurs opérations de fusions-acquisitions (M&A) et/ou leurs retours aux actionnaires.



Concernant Compass, Deutsche Bank estime que le groupe britannique dispose d'une 'puissance de feu' comprise entre 500 millions et un milliard de livres sterling pour rémunérer ses actionnaires.



Aux alentours de 15h30 (heure de Londres), le titre Compass lâchait 1,6% environ, à comparer avec un recul de 0,8% pour l'indice FTSE 100.





