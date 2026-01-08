Compass en légère baisse après l'émission surdimensionnée d'une obligation convertible de 850 millions de dollars pour la fusion d'Anywhere Real Estate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière à l'ouverture du marché)

8 janvier -

** Les actions de la société de courtage en immobilier Compass COMP.N ont baissé de 0,3 % en pré-marché à 11,80 $ après avoir obtenu une augmentation de capital pour financer l'acquisition d'Anywhere Real Estate HOUS.N .

** COMP, basée à New York, a annoncé jeudi matin le prix () d'une offre privée de 850 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,25 %

échéant le 15 avril 2031.

** Le prix de conversion initial de 15,98 $ est supérieur de 35 % au prix de clôture de 11,84 $

** Les actions de COMP ont terminé en hausse de 9,3 % mercredi après que la société a annoncé une offre de 750 millions de dollars () à des fins générales, y compris la fusion précédemment annoncée () avec HOUS.

** Les actionnaires de COMP et de HOUS ont voté mercredi pour approuver () la fusion.

** Jusqu'à mercredi, les actions de COMP ont augmenté de 12 % pour commencer l'année 2026, après un gain de 81 % en 2025.

** Les actions de HOUS ont clôturé mercredi en hausse de ~18% à 17,03 $, ce qui les place en hausse de 20% pour commencer l'année 2026. Elles ont fait un bond de 329% l'année dernière.