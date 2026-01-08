Compass en baisse après une émission rehaussée d'obligations convertibles de 850 millions de dollars pour la fusion d'Anywhere Real Estate

8 janvier -

** Les actions de la société de courtage en immobilier Compass COMP.N ont baissé de 0,3 % en début de marché à 11,80 $ après avoir obtenu une augmentation de capital pour financer l'acquisition d'Anywhere Real Estate HOUS.N .

** COMP, société basée à New York, a annoncé jeudi le prix d'une offre privée () de 850 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,25 %

venant à échéance le 15 avril 2031

** Le prix de conversion initial de 15,98 $ est supérieur de 35 % au prix de clôture de 11,84 $

** Les actions de COMP ont terminé en hausse de 9,3 % le mercredi après que la société a annoncé une offre de 750 millions de dollars () à des fins générales, y compris la fusion précédemment annoncée () avec HOUS

** Les actionnaires de COMP et de HOUS ont voté le mercredi pour approuver () la fusion

** Jusqu'au mercredi, les actions de COMP ont augmenté de 12 % pour commencer l'année 2026, après un gain de 81 % en 2025

** Les actions de HOUS ont clôturé le mercredi en hausse de ~18% à 17,03 $, ce qui les place en hausse de 20% pour commencer l'année 2026. Elles ont fait un bond de 329% l'année dernière