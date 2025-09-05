 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Comparaison de la rémunération d'Elon Musk avec celle d'autres grands directeurs généraux américains
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 18:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour ajouter le nouveau plan de rémunération proposé par Tesla pour son directeur général Elon Musk)

Le conseil d'administration de Tesla

TSLA.O a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Elon Musk, ce qui constituerait la plus importante rémunération d'entreprise de l'histoire.

La nouvelle rémunération proposée est environ 18 fois plus importante que la rémunération contestée de 2018 - alors évaluée à 56 milliards de dollars - et se rapproche de l'évaluation boursière actuelle de l'entreprise.

Le conseil d'administration de Tesla a approuvé en début d'année un plan de rémunération provisoire pour Elon Musk, d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en actions restreintes, destiné à le maintenir à la tête de l'entreprise au moins jusqu'en 2030.

Vous trouverez ci-dessous la liste des rémunérations totales des directeurs généraux des plus grandes entreprises américaines en fonction de leur capitalisation boursière:

Elon Musk
Véhicules électriques

