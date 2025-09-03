 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Compagnie Lebon : Vincent Roca nommé directeur administratif et financier
03/09/2025

(AOF) - La Compagnie Lebon, société familiale spécialisée dans l’hôtellerie, l’immobilier et le capital investissement, annonce la nomination de Vincent Roca au poste de directeur administratif et financier. Vincent Roca rejoint le comité de direction de l’entreprise et pilotera l’ensemble des fonctions financières de l’entreprise. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Spie en tant que contrôleur de gestion. Avant d'occuper plusieurs fonctions qui lui permettent de consolider son expertise financière, et de rejoindre la société Razel-Bec.

Par la suite, Vincent Roca devient directeur administratif et financier de Ze Energy, entreprise engagée dans les infrastructures d'énergies renouvelables dont il a piloté la structuration financière et accompagné le développement.

LEBON
92,4000 EUR Euronext Paris +0,43%
