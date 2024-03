COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES : Communiqué de mise à disposition du document "Autres informations" relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Groupe Spie batignolles SAS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 20 MARS 2024

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

visant les actions de la société Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises (C.I.F.E.) SA

initiée par Groupe Spie batignolles SAS

présentée par ODDO BHF

Banque présentatrice et garante

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE GROUPE SPIE BATIGNOLLES SAS



PRIX DE L'OFFRE :

61,00 euros par action C.I.F.E. (le « Prix de l'Offre »)



DURÉE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation

Le calendrier de l'offre publique d'achat simplifiée sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») conformément à son règlement général.

AMF

Le présent communiqué a été établi par Groupe Spie batignolles SAS et diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-27, 1° et 2° du règlement général de l'AMF.

En application des dispositions de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité de l'offre publique d'achat simplifiée en date du 19 mars 2024, apposé le visa n° 24-074 en date du 19 mars 2024 sur la note d'information établie par Groupe Spie batignolles SAS (l'« Offre »). La note d'information engage la responsabilité de ses signataires.



Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1, I du code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Groupe Spie batignolles SAS (le « Document Autres Informations ») ont été déposées auprès de l'AMF le 19 mars 2024 et complètent la note d'information établie par Groupe Spie batignolles SAS. Le Document Autres Informations est mis à la disposition du public ce jour et est disponible sur les sites internet de l'AMF ( www.amf-france.org ), de Groupe Spie batignolles SAS ( https://www.spiebatignolles.fr/ ) et de C.I.F.E.-E.T.P.O. ( www.groupe-etpo.fr/investisseurs/ ). Il peut également être obtenu sans frais au siège social de Groupe Spie batignolles SAS (157 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine), au siège social de C.I.F.E.-E.T.P.O. (Immeuble Challenge 92 - 101 avenue François Arago – 92000 Nanterre) et auprès de ODDO BHF SCA (12 boulevard de la Madeleine – 75009 Paris).

La note d'information doit être lue conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec l'Offre.

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre d'acquérir des titres de la société Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises (C.I.F.E.) SA.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une quelconque forme de démarchage aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays et n'est pas destiné à être diffusé dans d'autres pays que la France. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Groupe Spie batignolles SAS décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.