COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES : Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 25 juin 2024

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

Challenge 92, 101, Avenue François Arago

92000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219

Euronext – Compartiment C

www.groupe-etpo.fr

Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 25 juin 2024

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société CIFE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, le mardi 25 juin 2024 à 15 heures 00, à la FNTP, 3 rue de Berri, 75008 PARIS, salle Henri Lefèvre.

L'ensemble des modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée sont les suivantes :

- L'avis préalable de réunion à l'Assemblée Générale comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié le 17 mai 2024 au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 60.

- L'avis de convocation à l'Assemblée Générale a été publié le 03 juin 2024 au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 67. Il est également publié sur le site des Annonces légales "Les Affiches Parisiennes" le 03 juin 2024.

- Le dossier de convocation incluant des informations sur l'activité et les résultats du Groupe, l'ordre du jour, l'avis de convocation, les projets de résolutions, les informations sur les administrateurs en renouvellement ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée est disponible sur le site internet de CIFE à l'adresse www.groupe-etpo.fr , onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE ». Ces documents sont adressés directement aux actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif.

- Le rapport financier annuel 2023, comprenant notamment les comptes annuels et consolidés 2023, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, les rapports des Commissaires aux comptes, est disponible sur le site internet de la société CIFE depuis le 30 avril 2024.

- Les rapports des Commissaires aux comptes à l'Assemblée générale sont aussi disponibles sur le site de la société www.groupe-etpo.fr , onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE ».

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. L'ensemble des documents et informations visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables sur le site internet de la Société www.groupe-etpo.fr , onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE ».

Fait à Saint-Herblain, le 03 juin 2024.

Contact : contact.cife@etpo.fr