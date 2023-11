COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES : Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 18 décembre 2023

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

Challenge 92, 101, Avenue François Arago

92000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219

Euronext – Compartiment C

www.groupe-etpo.fr

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 18 décembre 2023

Mise à disposition des documents préparatoires et modalités de participation

Les actionnaires de la société CIFE (la « Société ») sont invités à participer à Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, le lundi 18 décembre 2023 à 16 heures 30, à la FNTP, 3 rue de Berri, 75008 PARIS, salle Léon Eyrolles.

L'avis de réunion à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises par le Conseil d'administration à l'approbation des actionnaires et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) le lundi 13 novembre 2023 sous le numéro 136. Cet avis est également consultable sur le site internet de la Société www.groupe-etpo.fr , dans l'onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE ».

L'avis de convocation contenant les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales à paraître le vendredi 1 er décembre 2023. Cet avis sera également consultable sur le site internet de la Société dans l'onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE ».

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. L'ensemble des documents et informations visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables sur le site internet de la Société www.groupe-etpo.fr , onglet « Investisseurs », puis rubrique « ASSEMBLEE GENERALE ».

Fait à Saint-Herblain, le 27 novembre 2023.

Contact : contact.cife@etpo.fr