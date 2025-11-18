 Aller au contenu principal
Compagnie des Alpes : succès d'Halloween au Parc Astérix
information fournie par AOF 18/11/2025 à 08:57

(AOF) - Compagnie des Alpes a dévoilé un record de fréquentation pour le Parc Astérix durant la période d’Halloween. En 20 jours d’ouverture et 12 nocturnes complètes, le parc de loisirs a accueilli plus de 557 500 visiteurs, qui ont profité des innovations organisées pour cette fête. Cette performance, en hausse par rapport à l’année dernière, permet d’assoir le site à la deuxième place des parcs d’attractions les plus fréquentés de France, avec près de 3 millions de visiteurs.

Le prochain objectif sera de réussir la période de Noël durant laquelle le parc sera ouvert du 20 décembre au 4 janvier avec de nouvelles expériences.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

