Compagnie des Alpes : succès d'Halloween au Parc Astérix

(AOF) - Compagnie des Alpes a dévoilé un record de fréquentation pour le Parc Astérix durant la période d’Halloween. En 20 jours d’ouverture et 12 nocturnes complètes, le parc de loisirs a accueilli plus de 557 500 visiteurs, qui ont profité des innovations organisées pour cette fête. Cette performance, en hausse par rapport à l’année dernière, permet d’assoir le site à la deuxième place des parcs d’attractions les plus fréquentés de France, avec près de 3 millions de visiteurs.

Le prochain objectif sera de réussir la période de Noël durant laquelle le parc sera ouvert du 20 décembre au 4 janvier avec de nouvelles expériences.

