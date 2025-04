Compagnie des Alpes prend 33 % de Terrésens

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'objectif pour Compagnie des Alpes est de " pérenniser et développer les lits chauds de qualité en station ce qui permet notamment d'assurer une croissance du nombre de journées-skieurs ".

À l'heure actuelle, Terrésens exploite 11 résidences et dispose d'un carnet de commandes de 9 résidences en cours de construction et dont les travaux doivent finir d'ici 2028. Parmi ces 9 résidences, 4 sont situées dans des stations dont les domaines skiables sont gérés par Compagnie des Alpes.

(AOF) - Compagnie des Alpes a signé un accord portant sur l’acquisition de 33 % du capital de Terrésens pour un montant de 6,9 millions d’euros. Cette société, qui a réalisé un chiffre d’affaires total de 68 millions d’euros l’année dernière, est spécialisée dans la création, la réhabilitation, la vente et l’exploitation de résidences hôtelières positionnées sur un segment premium dans des stations d’altitude et station-villages des Alpes Françaises.

