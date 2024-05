Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Compagnie des Alpes : nouveaux sommets annuels, vers 15,8E information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Compagnie des Alpes pulvérise la résistance des 15,15E du 20 mai et ouvre un 'gap d'évasion' au-dessus de 14,92E : le titre s'envole de +7,5% vers 15,8E, inscrivant un nouveau sommet annuel, ce qui efface la grosse résistance des 15,5E des 24/5 et 4/7/2023.

Le titre qui sort 'par le haut' d'un long corridor 12/15E vient de s'ouvrir le chemin des 18E.





Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris +7.06%