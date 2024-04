Compagnie des Alpes "dans l'expectative" avec les restrictions liées aux JO

Une statue au Parc Astérix, à Plailly. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe Compagnie des Alpes, propriétaire de plusieurs sites de loisirs en région parisienne, s'est dit mardi "dans l'expectative" pour sa saison estivale en raison des restrictions, notamment de circulation, pendant les Jeux olympiques 2024.

"Compte tenu du nombre de restrictions, des difficultés de circuler et du départ de certains Franciliens, on est dans l'expectative", a déclaré à l'AFP le directeur général du groupe Dominique Thillaud, en marge de la présentation des résultats au premier semestre de son exercice décalé.

"Les difficultés de circuler pourraient avoir un impact sur le musée Grévin par exemple", qui est situé en plein centre de Paris, a-t-il détaillé. "Ce n'est pas un sujet d'inquiétude, mais de vigilance" pour Compagnie des Alpes, qui possède également le Parc Astérix au nord de la capitale et France Miniature dans les Yvelines.

Le groupe se dit toutefois "confiant" pour la saison printemps-été, sous réserve de ces "éventuels impacts liés aux Jeux olympiques 2024", qui se tiendront du 26 juillet au 11 août.

Il a annoncé une progression de 12,2% de son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice décalé, à 761,1 millions d'euros, porté par la division Domaines skiables et activités d'extérieures qui atteint 496,9 millions d'euros (+14,3%).

L'activité des domaines skiables (La Plagne, Les Arcs, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires...) a progressé de 9% pendant les vacances scolaires de Noël mais encore davantage ensuite "que ce soit avant, pendant ou après les vacances scolaires de février", précise un communiqué.

Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques progresse de 14,3% grâce à une hausse de 8,6% du nombre de journées-skieur et une augmentation de 5,7% du revenu moyen par journée-skieurs.

Une enquête auprès de 10.000 nouveaux clients a montré que 93% d'entre eux venaient d'autres sites de haute montagne gérés par la concurrence ou étaient de nouveaux adeptes de la montagne. "Ce n'est pas un report des destinations de la basse et moyenne montagne vers les destinations d'altitude" qui ont bénéficié d'un fort enneigement, selon Dominique Thillaud.

La Compagnie des Alpes souligne également "la forte mobilisation de l'ensemble des parties prenantes locales pour participer à l'attractivité et à la promotion des stations".

Le chiffre d'affaires des parcs de loisirs (Parc Astérix, Futuroscope, Walibi...) progresse de 11,9% sur un an à 167,7 millions d'euros, porté par une hausse sensible de la fréquentation (+5,1%) et par une progression de la dépense par visiteur (+6,1%). L'activité hôtelière des parcs de loisirs fait un bond de plus de 30%, selon le groupe.

Le chiffre d’affaires de la division "Distribution et Hospitality" (qui inclut les séjours et l'hébergement) s'élève à 96,5 millions d'euros (+2,9%).