Compagnie des Alpes - CA consolidé en baisse de 27,8% sur 9 mois Reuters • 23/07/2020 à 18:05









23 juillet (Reuters) - Compagnie Des Alpes CDAF.PA , propriétaire de parcs d'attractions et de domaines skiables, annonce jeudi dans un communiqué : * UNE BAISSE DE 27,8% DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ sUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2019-2020, À 483,5 MILLIONS D'EUROS * SE DIT CONFIANT DANS SA CAPACITÉ DE CONCLURE D'ICI LA FIN DE L'EXERCICE FISCAL UN ACCORD AVEC TOUS SES CRÉANCIERS Pour plus de détails, cliquez sur CDAF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris -1.44%