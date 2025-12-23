 Aller au contenu principal
Compagnie des Alpes a finalisé l'acquisition de Sport4lux
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 12:48

La Compagnie des Alpes a finalisé, via sa filiale Urban Soccer l'acquisition de Sport4lux, un centre sportif situé à Munsbach, le principal centre de loisirs sportifs du Luxembourg.

"Ce rapprochement souligne la pertinence du savoir-faire d'Urban à racheter des centres indépendants, et de les accompagner dans un développement ambitieux en apportant son portefeuille d'offre et de services" indique le groupe.

Le groupe compte notamment sur l'arrivée prochaine de la Paris Saint-Germain Academy France pour la première fois au Luxembourg et un merchandising renforcé grâce aux partenariats avec Nike, HEAD et Bullpadel.

