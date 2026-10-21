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Compagnie Chargeurs Invest prend le nom de Belgrano
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 16:54

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Compagnie Chargeurs Invest fait part de l'adoption officielle de sa nouvelle identité, Belgrano, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire (AGE), un changement qui vient parachever la transformation du groupe diversifié.

L'adoption de ce nouveau nom, qui fait référence au premier navire de la Compagnie des Chargeurs Réunis, le Belgrano, s'accompagne d'une évolution du code mnémonique de l'action, prévue dans les prochains jours, pour devenir "BGO".

"Nous nous appuyons aujourd'hui sur un portefeuille de leaders mondiaux qui illustre nos ambitions dans les métiers du nouveau luxe, sur un bilan renforcé et sur une empreinte internationale ciblée vers les zones à plus forte croissance", met en avant son PDG, Michaël Fribourg, à cette occasion.

Par ailleurs, l'AGE a validé la réduction de capital préalable au lancement de son offre publique de rachat d'actions au prix de 14 EUR. La réalisation de l'opération est visée au plus tard pour le 1er trimestre 2027, dans le strict respect du calendrier initial.

"Cette offre garantira aux actionnaires qui le souhaitent une liquidité à des conditions attractives, tout en étant relutive pour ceux qui font le choix de nous accompagner dans la durée", rappelle Michaël Fribourg.

Valeurs associées

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
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