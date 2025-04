Compagnie Chargeurs Invest a bien débuté l'année

(AOF) - Compagnie Chargeurs Invest a dégagé un chiffre d’affaires de 187,8 millions d’euros au premier trimestre, en hausse de 5,6 % en données publiées et de 2,8 % en organique. Toutes les divisions de compagnie mixte industrielle et financière ont contribué à la hausse des revenus. La division Culture & Education a vu ses ventes progresser de 31,2 %, à 37 millions d’euros, grâce à l’exécution de son carnet de commandes record et des avancées significatives dans trois projets phares aux États-Unis.

Pour l'activité Mode & Savoir-faire les ventes ont légèrement augmenté de 0,6 %, à 76,5 millions d'euros, en raison d'un " environnement conjoncturel marqué par un climat d'incertitude géopolitique et économique, particulièrement pour le secteur du textile ". Enfin, la division Matériaux Innovants, qui représente près de 40 % du chiffre d'affaires total, a vu ses revenus croître de 2,6 %, à 74,3 millions d'euros. Elle a profité d'un effet mix/prix positif et dispose de solides perspectives de croissance.

Pour conclure, " nous abordons l'année avec confiance, forts d'un pilotage rigoureux de la performance et du cash, garant de la création de valeur sur le long terme " explique Michaël Fribourg, président-directeur général de Compagnie Chargeurs Invest.

AOF - EN SAVOIR PLUS