 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 802,90
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Compagnie Chargeur Invest : résultats semestriels en baisse et potentielle acquisition
information fournie par AOF 10/09/2025 à 08:50

(AOF) - Compagnie Chargeurs Invest a publié des résultats semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d’affaires a atteint 372,2 millions d’euros, en baisse de 0,6 % en données publiées et de 1,7 % en organique. De son côté, l’Ebitda a diminué de 2 %, pour atteindre 29 millions d’euros, alors que le résultat opérationnel des activités s’est affaissé de 11,2 %, à 15,1 millions d’euros.

Enfin, la perte nette part du groupe est passée de 3,5 à 8,3 millions d'euros, affectée par la hausse de la charge d'impôt résultant de l'impôt payé dans les géographies bénéficiaires, d'une charge exceptionnelle d'impôt et d'une moindre activation de déficits fiscaux.

Le groupe a également indiqué avoir reçu plusieurs manifestations d'intérêt indicatives portant sur le métier Novacel, le leader mondial des films de process industriels. Compagnie Chargeurs Invest examinera les différentes opportunités offertes dans le cadre de sa stratégie de gestion active de son portefeuille.

En outre, Museum Studio, qui comprend sept sociétés opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la création de contenus culturels, est entré en discussions exclusives avec le Groupe Fribourg en vue d'acquérir, exploiter et développer mondialement Chaplin's World. Il s'agit de racheter les 14 hectares de Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey en Suisse, incluant les droits scénographiques et droits associés auprès de la société CW Participations et ses fondateurs, mais aussi la société d'exploitation de ce lieu et les aménagements associés auprès de By Grévin, filiale de la Compagnie des Alpes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
11,2200 EUR Euronext Paris -2,60%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le député Manuel Bompard de La France Insoumise avant le vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    LFI déposera une motion de censure à l'Assemblée contre Sébastien Lecornu
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:09 

    La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, emboîtant le pas à Wall Street au lendemain d'un triple record pour les indices américains, dans un marché soutenu par les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse de Paris ... Lire la suite

  • Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    "Bloquons tout": 75 interpellations dans l'agglomération parisienne
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:05 

    Plusieurs actions et 75 interpellations, selon la police, ont été dénombrées mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout", a-t-on appris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank