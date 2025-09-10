Compagnie Chargeur Invest : résultats semestriels en baisse et potentielle acquisition

(AOF) - Compagnie Chargeurs Invest a publié des résultats semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d’affaires a atteint 372,2 millions d’euros, en baisse de 0,6 % en données publiées et de 1,7 % en organique. De son côté, l’Ebitda a diminué de 2 %, pour atteindre 29 millions d’euros, alors que le résultat opérationnel des activités s’est affaissé de 11,2 %, à 15,1 millions d’euros.

Enfin, la perte nette part du groupe est passée de 3,5 à 8,3 millions d'euros, affectée par la hausse de la charge d'impôt résultant de l'impôt payé dans les géographies bénéficiaires, d'une charge exceptionnelle d'impôt et d'une moindre activation de déficits fiscaux.

Le groupe a également indiqué avoir reçu plusieurs manifestations d'intérêt indicatives portant sur le métier Novacel, le leader mondial des films de process industriels. Compagnie Chargeurs Invest examinera les différentes opportunités offertes dans le cadre de sa stratégie de gestion active de son portefeuille.

En outre, Museum Studio, qui comprend sept sociétés opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la création de contenus culturels, est entré en discussions exclusives avec le Groupe Fribourg en vue d'acquérir, exploiter et développer mondialement Chaplin's World. Il s'agit de racheter les 14 hectares de Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey en Suisse, incluant les droits scénographiques et droits associés auprès de la société CW Participations et ses fondateurs, mais aussi la société d'exploitation de ce lieu et les aménagements associés auprès de By Grévin, filiale de la Compagnie des Alpes.

