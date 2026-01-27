Commvault Systems tombe à son plus bas niveau depuis deux ans après avoir revu ses prévisions de revenus récurrents à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la société de cybersécurité Commvault Systems CVLT.O chutent de 34,2 % à 85 $, atteignant leur niveau le plus bas depuis deux ans

** La société prévoit que ses perspectives de revenus récurrents annualisés (ARR) pour l'ensemble de l'année s'établiront à 18 %, soit le niveau le plus bas de ses prévisions précédentes de 18 % à 19 % de croissance

** La société réduit également ses prévisions de flux de trésorerie pour tenir compte des charges liées à la restructuration ** Cependant, les résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes, et CVLT a relevé le point médian de ses prévisions de revenus pour l'année fiscale à 1,18 milliard de dollars, contre 1,16 milliard de dollars précédemment

** Les actions de son concurrent Rubrik RBRK.N chutent également, les investisseurs réévaluant la demande dans le domaine des logiciels de gestion des données et de cyber-résilience

** Les actions de CVLT ont baissé d'environ 19 % au cours de l'année écoulée