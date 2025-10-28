Commvault Systems chute après un bénéfice du deuxième trimestre inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la société de cybersécurité Commvault Systems CVLT.O ont baissé de 6,8% à 163 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société a publié un bénéfice ajusté par action de 91 cents au deuxième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 94 cents - données compilées par LSEG

** La société prévoit des revenus de 298 à 300 millions de dollars pour le troisième trimestre

** La société dépasse le seuil de 1 milliard de dollars d'ARR en avance sur le calendrier, grâce à une croissance de 22 % de l'ARR et à une augmentation de 61 % des revenus SaaS

** L'action CVLT a progressé de 15,40 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture