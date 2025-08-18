Community Trust Bancorp progresse après que Piper Sandler a porté sa couverture à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 août - ** Les actions de la banque américaine Community Trust Bancorp CTBI.O augmentent de 2 % à 56,23 $ ** Piper Sandler prend en charge la couverture de CTBI avec une note de "surpondération" et un objectif de 66 $, soit une hausse de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage indique que
** Ajoute
** Les trois sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou supérieure; PT médian de 63 $, selon les données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action CTBI a progressé de 3,8 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer