Community Trust Bancorp chute après la publication d'un mauvais résultat pour le troisième trimestre

15 octobre - ** Les actions de la banque américaine Community Trust Bancorp CTBI.O chutent de 4,28% à 53,74$

** Plus tôt dans la séance, les actions de la société ont atteint leur plus bas niveau depuis près de 5 mois, à 52,59 $

** La société affiche un bénéfice par action de 1,32 $ pour le troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 1,38 $, selon les données compilées par LSEG

** La provision pour pertes de crédit s'élève à 3,9 millions de dollars, en hausse de 1,1 million de dollars par rapport à l'année précédente, en raison de changements dans le volume et la composition des prêts

** La société enregistre une baisse séquentielle de 1,4 % des revenus autres que d'intérêts au troisième trimestre, en raison de la baisse des gains sur les titres et de la réduction des frais liés aux prêts

** L'action a augmenté de 1,3 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance