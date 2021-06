Communiqué du groupe WELL

Par annonce BALO, le groupe WELL (ancien Krief Group, code ISIN FR0004152700 - MLWEL) a annoncé sa prochaine Assemblée Générale mixte au vendredi 25 juin 2021 à 10h.



Les chiffres de ses comptes sociaux en 2020 ont été très bons, ils ont presque doublé par rapport à l'exercice précédent, avec un chiffre d'affaires net de 1.244.000 €. Le bénéfice de ceux-ci est de 193.403 €, en nette progression de 128.103 € par rapport à l'exercice précédent. Le report à nouveau est positif de 6.763.617 €.



Pour ce qui est des comptes consolidés, ceux-ci incluront la consolidation du groupe Vergnet, dans les énergies renouvelables, présidé par Monsieur Patrick Werner, Inspecteur des Fiances et ancien Président de la Banque postale. Le groupe Vergnet continue ses développements avec des perspectives favorables pour les années à venir, et malgré la crise du Covid son chiffre d'affaires 2020 a connu une forte progression (+36%), et son carnet de commandes de projets s'est encore accru.