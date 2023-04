Communiqué de presse: Sanofi finalise l’acquisition de Provention Bio, Inc.

Sanofi finalise l ’ acquisition de Provention Bio, Inc.

Paris, le 27 avril 2023. Sanofi annonce aujourd’hui la finalisation de son acquisit i on de Provention Bio, Inc . Cette opération ajoute TZIELD (teplizumab-mzwv) au portefeuille de produits stratégiques en Médecine Générale de Sanofi, en plus de conforter sa transformation stratégique au profit de produits présentant un profil différencié. TZIELD est un médicament contre le diabète, innovant, en pleine propriété et premier de sa classe pharmacothérapeutique.

Olivier Charmeil

Vice-Président Exécutif, Médecine Générale, Sanofi

« Nous sommes très heureux d ’ avoir finalisé l ’ acquisition de Provention Bio, Inc. Il s ’ agit d ’ une opération stratégique pour Sanofi , en parfaite adéquation avec n otre croissance dans la sphère des maladies immunitaires et notre volonté de développer des médicaments qui modifient le cours des maladies dans des domaines où les besoins médicaux non pourvus sont importants. »

Le 17 novembre 2023, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé TZIELD, solution injectable, pour retarder l’apparition de la phase 3 du diabète de type 1, chez l’adulte et l’enfant à partir de 8 ans présentant un diabète de type 1 de phase 2.

L’offre publique d’achat visant toutes les actions ordinaires en circulation de Provention Bio a expiré une minute après 23 h 59, heure de New York, le mercredi 26 avril 2023. La condition de seuil et toutes les autres conditions ayant été satisfaites, Sanofi a accepté, le 27 avril 2023, toutes les actions valablement apportées à l’offre et dont l’ordre d’apport n’avait pas été révoqué. Le paiement de ces actions sera effectué rapidement.

Après avoir accepté les actions apportées, Sanofi a finalisé l’acquisition de Provention Bio en procédant à la fusion de la filiale intégralement détenue de Sanofi avec et dans Provention Bio, conformément à l’alinéa h) de l’article 251 de la General Corporation Law de l’État du Delaware. Provention Bio subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi.

Suite à la fusion, toutes les actions ordinaires de Provention Bio qui n’ont pas été apportées à l’offre ont été converties en un droit à recevoir 25,00 dollars en numéraire par action (sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire), soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient été valablement apportées à l’offre.

À compter du 27 avril 2023, toutes les actions ordinaires de Provention Bio cesseront d’être négociées sur le marché boursier NASDAQ.

Le conseiller financier exclusif de Sanofi était PJT Partners et son conseil juridique Weil, Gotshal & Manges LLP. Provention Bio avait retenu BofA Securities, Inc. et Centerview Partners LLC pour agir à titre de conseillers financiers et Ropes & Gray LLP comme conseil juridique.

