Communiqué de presse : Sanofi et Seagen annoncent leur collaboration pour le développement et la commercialisation de plusieurs nouveaux conjugués anticorps-médicament

Sanofi et Seag e n a nno ncent leur collaboration pour le développement et la commercialisation de plusieurs nouveaux conjugués anticorps-médicament

Une collaboration pour le financement et le développement conjoints de jusqu’à trois programmes de conjugués anticorps-médicament pour le traitement du cancer.

Paris , le 16 mars 2022 – Sanofi et Seagen Inc. (Nasdaq:SGEN) annoncent aujourd’hui la conclusion d’un accord exclusif de collaboration en vue de la conception, du développement et de la commercialisation de conjugués anticorps-médicament (ADC) contre jusqu’à trois formes de cancer. Cette collaboration prendra appui sur la technologie exclusive des anticorps monoclonaux (mAb) de Sanofi et sur la technologie exclusive ADC de Seagen. Les ADC sont des anticorps conçus pour délivrer des médicaments anticancéreux puissants aux cellules tumorales exprimant une protéine spécifique. Sanofi a actuellement un ADC en développement.

Dr John Reed, Ph. D .

Responsable Monde, Recherche et Développement, Sanofi

« Cette col lab oration permettra de combiner des molécules et des plateformes pour dégager des synergies en vue de produire des candidats - médicaments ayant le potentiel de redonner espoir aux patients atteints d’un cancer et à leurs familles. Nous sommes impatients d’unir nos forces avec celles de Seagen pour concevoir et développer conjointement des médicaments prometteur s en faisant progresser la science des conjugués anticorps-médicaments . »

Clay Siegall, Ph . D .

Président et Directeur général, Seagen

« Nous sommes très heureux de collaborer avec un leader biopharmaceutique mondial comme Sanofi afin de pouvoir potentiellement répondre aux besoins médicaux non pourvus des patients atteints d’un cancer. Le développement conjoint de conjugués anticorps-médicament , qui combinent des anticorps développés par Sanofi et la technologie ADC exclusive de Seagen , s’inscrit dans le cadre de nos priorités stratégiques qui visent à étendre le potentiel de notre portefeuille de développe ment à des programmes de développement de médicaments qui seront soit les premiers , soit les meilleurs de leur catégorie. »

Aux termes de cette collaboration, Seagen et Sanofi co-financeront les activités de développement globales et partageront les bénéfices à parts égales. De plus, Sanofi versera un montant forfaitaire à Seagen pour chacune des trois cibles qui seront sélectionnées. La première cible de cette collaboration a déjà été désignée.







À propos de Seagen



Seagen est une société de biotechnologie internationale qui découvre, développe, et commercialise des médicaments anticancéreux innovants pour apporter une différence significative dans la vie des patients. Seagen a son siège social à Seattle, dans l’État de Washington, et compte des sites en Californie, au Canada, en Suisse et dans l’Union européenne. Pour plus de renseignements sur les produits commercialisés par la société et son robuste portefeuille de développement, voir le site www.seagen.com et suivre @SeagenGlobal sur Twitter.





À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

