Communiqué de presse : Sanofi et Regeneron élargissent leur Alliance mondiale avec plusieurs anticorps immunologiques de nouvelle génération à action prolongée

Sanofi et Regeneron élargissent leur Alliance mondiale avec plusieurs anticorps immunologiques de nouvelle génération à action prolongée

REGN20423, un anticorps monoclonal anti-IL-13 à action prolongée en phase clinique, inventé et développé par Regeneron, est intégré à l'Alliance, ainsi qu'un anticorps bispécifique IL-4xIL-13 à action prolongée et deux autres anticorps précliniques à action prolongée de Regeneron

Regeneron recevra 1 milliard de dollars à la signature, avec un potentiel de jusqu'à 7 milliards de dollars supplémentaires en paiements d'étapes futurs ; les deux sociétés partageront à parts égales les coûts de développement et de commercialisation, ainsi que les bénéfices futurs

Sanofi et Regeneron organiseront une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs et des analystes aujourd'hui à 14h00 heure de Paris / 8h00 heure de New York.





Paris et Tarrytown, New York, le 1 er octobre 2026. Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals, Inc. annoncent aujourd'hui l'élargissement de leur collaboration de longue date dans le domaine des anticorps, en intégrant plusieurs anticorps de nouvelle génération à action prolongée à l'Alliance qui a permis d'établir conjointement le Dupixent® (dupilumab) comme traitement de référence mondiale des maladies liées à l'inflammation de type 2. L'accord s'appuie sur la collaboration de plus de 20 ans des deux sociétés, au cours de laquelle plus de 1,5 million de personnes reçoivent actuellement le Dupixent dans neuf indications, ce qui en fait l'un des anticorps thérapeutiques les plus largement utilisés au monde.

« Il s'agit d'une première étape délibérée pour relancer le moteur d'innovation de Sanofi. Notre Alliance de longue date avec Regeneron a transformé le paysage thérapeutique pour des millions de patients atteints de maladies liées à l'inflammation de type 2 et a créé l'une des principales activités d'immunologie au monde », a déclaré Belén Garijo , Directrice Générale de Sanofi. « En approfondissant notre collaboration, nous progresserons rapidement dans la création de la prochaine génération de thérapies significatives pour les patients atteints de maladies à médiation immunitaire, tout en contribuant à l'avenir à long terme de Sanofi. »

Dans le cadre de l'accord de licence et de collaboration élargi, les deux sociétés co-développeront et co-commercialiseront quatre nouveaux anticorps à action prolongée inventés par Regeneron, ciblant l'interleukine-13 (IL-13), le bispécifique IL-4xIL-13, l'interleukine-4 (IL-4) et le récepteur alpha de l'interleukine-4 (IL-4Rα). L'anticorps anti-IL-13 REGN20423 est actuellement en étude clinique de phase 1 dans la dermatite atopique, et les trois autres anticorps devraient entrer en études cliniques en 2027. Regeneron aura également l'option d'inclure dans la collaboration le lunsekimig de Sanofi en phase 2/3, une thérapie expérimentale bispécifique Nanobody® VHH ciblant TSLP et IL-13, option exerçable dès l'achèvement de ses études de phase 3 dans la bronchopneumopathie chronique obstructive.

« L'Alliance Regeneron-Sanofi a été l'une des plus productives de l'histoire de la biopharmacie. Cet accord s'appuie sur cette base pour apporter la prochaine génération de médicaments immunologiques aux patients encore plus rapidement », a déclaré Leonard S. Schleifer , M.D., Ph.D., co-Président du Conseil d'administration, Président et Directeur Général de Regeneron. « En élargissant notre Alliance, nous positionnons de nouveaux anticorps prometteurs à action prolongée pour un impact mondial rapide du type que notre travail conjoint sur le Dupixent a déjà réalisé.»

Aux termes de l'accord, Regeneron recevra un paiement initial d'un milliard de dollars de la part de Sanofi, avec un potentiel de paiements d'étapes liés au développement, aux autorisations réglementaires et à la commercialisation, pouvant atteindre 7 milliards de dollars additionnels. Les deux sociétés partageront les coûts de développement et de commercialisation des nouveaux programmes et se répartiront à parts égales (50/50) les bénéfices futurs issus de ces produits potentiels à l'échelle mondiale. Regeneron pilotera les activités de recherche et développement, tandis que Sanofi dirigera les efforts commerciaux à l'échelle mondiale. L'accord de partage des bénéfices existant concernant le Dupixent ne changera pas.

« L'Alliance clinique et commerciale des deux sociétés remonte à 2003 et a abouti à ce jour à plusieurs médicaments approuvés, dont le Dupixent, qui a redéfini la norme de soins pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires de type 2 et est désormais l'un des anticorps commercialisés les plus largement utilisés pour toute maladie, avec plus de 1,5 million de patients actifs dans le monde », a déclaré George D. Yancopoulos , M.D., Ph.D., co-Président du Conseil d'administration, Président et Directeur Scientifique de Regeneron, et inventeur principal du Dupixent. « En combinant l'expertise de classe mondiale de Regeneron en matière de découverte scientifique et de développement d'anticorps avec les capacités et la portée mondiales de Sanofi, nous espérons apporter une fois de plus la prochaine vague d'innovation en immunologie. »

Les deux sociétés ont résolu leur litige antérieur lié à la collaboration.

Conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes

Sanofi et Regeneron organiseront une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs et des analystes aujourd'hui à 14h00 heure de Paris / 8h00 heure de New York. Une présentation sera disponible en téléchargement à partir de la section Relations Investisseurs de sanofi.com et regeneron.com au moment du début de la conférence téléphonique.

Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique par webdiffusion sur la page «Évènements à venir» du site internet de Sanofi à l'adresse https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/actualities-evenements-investisseurs/evenements-a-venir , onglet « Presentations », et sur la page «Investors and Media» du site internet de Regeneron à l'adresse https://investor.regeneron.com/events-and-presentations . Pour participer par téléphone, veuillez vous inscrire à l'avance via ce lien .

À propos de Dupixent

Le Dupixent, qui a été mis au point grâce à la technologie propriétaire VelocImmune® de Regeneron, est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe la signalisation des voies de l'interleukine-4 (IL-4) et de l'interleukine-13 (IL-13), et n'est pas un immunosuppresseur. Le programme de développement du Dupixent a démontré un bénéfice clinique significatif et une diminution de l'inflammation de type 2 dans le cadre d’études de phase 3, établissant que l'IL-4 et l'IL-13 sont deux des principaux moteurs centraux de l'inflammation de type 2, qui joue un rôle majeur dans de multiples maladies apparentées et souvent comorbides.

Le Dupixent a obtenu des autorisations réglementaires dans plus de 60 pays pour une ou plusieurs indications, notamment chez certains patients atteints de dermatite atopique, d'asthme, de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux, d'œsophagite à éosinophiles, de prurigo nodulaire, d'urticaire chronique spontanée, de bronchopneumopathie chronique obstructive, de pemphigoïde bulleuse et de rhinosinusite fongique allergique, dans différentes populations d'âge. Outre les indications actuellement approuvées, Sanofi et Regeneron étudient le dupilumab dans un large éventail de maladies liées à l'inflammation de type 2 ou à d'autres processus allergiques, dans le cadre d’études de phase 3, y compris le prurit chronique d'origine inconnue. Ces utilisations potentielles du dupilumab font actuellement l'objet d'investigations cliniques, et leur sécurité et leur efficacité dans ces indications n'ont pas été pleinement évaluées par une quelconque autorité réglementaire.

À propos du programme de développement du dupilumab

Le dupilumab est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d’un accord de collaboration mondial. À ce jour, le dupilumab a été étudié dans plus de 60 études cliniques portant sur plus de 12 000 patients atteints de diverses maladies chroniques en partie dues à une inflammation de type 2.

À propos de Regeneron

Regeneron (NASDAQ : REGN) est une société de biotechnologie de premier plan qui invente, développe et commercialise des médicaments qui transforment la vie des personnes atteintes de maladies graves. Fondée et dirigée par des médecins-scientifiques, notre capacité unique à traduire de façon répétée et cohérente la science en médecine a mené à de nombreux traitements approuvés et produits candidats en développement, dont la plupart ont été produits dans nos laboratoires. Nos médicaments et notre pipeline sont conçus pour aider les patients atteints de maladies oculaires, de maladies allergiques et inflammatoires, de cancer, de maladies cardiovasculaires et métaboliques, de maladies neurologiques, hématologiques et infectieuses et de maladies rares.

Regeneron repousse les limites de la recherche scientifique et accélère le processus de développement de médicaments grâce à des technologies exclusives, comme VelociSuite ®, qui produit des anticorps optimisés entièrement humains et de nouvelles classes d’anticorps bispécifiques. Regeneron façonne les nouveaux contours de la médecine au moyen des données issues du Regeneron Genetics Center® et de plateformes de médecine génétique de pointe, qui lui permettent d’identifier des cibles innovantes et des approches complémentaires pour le traitement ou la guérison potentiels des maladies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.Regeneron.com ou suivez Regeneron sur LinkedIn , Instagram , Facebook ou X .

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.

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Toutes les marques citées dans le présent communiqué de presse sont la propriété du groupe Sanofi, à l’exception des marques VelociSuite et Regeneron Genetics Center.

Déclarations prospectives de Regeneron et utilisation des médias numériques

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes liés aux événements futurs et aux performances futures de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (« Regeneron » ou la « Société »), et les événements ou résultats avérés pourront différer significativement de ces déclarations prospectives. Les mots « anticiper », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « chercher à » ou « estimer », des variantes de ces mots ou d'autres expressions similaires, sont utilisés pour identifier de telles déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes explicites. 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