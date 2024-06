Communiqué de presse : Sanofi et Biovac pionniers de la production de vaccins contre la polio en Afrique

Sanofi et Biovac pionniers de la production de vaccins contre la polio en Afrique

Paris, le 20 juin 2024. Sanofi et la société biopharmaceutique sud-africaine Biovac, établie au Cap, annoncent aujourd’hui la conclusion d’un partenariat portant sur la production locale de vaccins inactivés contre la poliomyélite (ou vaccin polio inactivé, VPI) en Afrique. Cet accord vise à permettre la fabrication régionale de VPI en vue de répondre aux besoins potentiels de plus de 40 pays africains. Ce partenariat avec Sanofi fait de Biovac le premier producteur africain de VPI, sur le sol africain et au service du continent africain, et soutient l'ambition des Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies d'avoir 60% des vaccins administrés localement produits en Afrique d’ici 2040.

Thomas Triomphe

Vice-Président Exécutif, Vaccins, Sanofi

« Sanofi fournit depuis 40 ans des milliards de doses de vaccins antipoliomyélite dans le monde et de ce fait contribue aux efforts engagés en vue de parvenir à l’éradication mondiale de cette maladie. Malheureusement, depuis la pandémie de COVID-19, de nombreux programmes de vaccination systématique des enfants ont été interrompus ou perturbés. Il sera essentiel de rattraper le retard de vaccination pour empêcher une recrudescence des cas dans de nombreux pays et le partenariat entre Sanofi et Biovac est une étape décisive dans cette direction. La mise en place de ce partenariat dès maintenant est primordial pour permettre aux installations de production de Biovac de se préparer aux appels d’offres internationaux à venir. »

Dr Morena Makhoana

Directeur général, Biovac

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Sanofi qui donnera les moyens à Biovac de devenir un champion de l’éradication de la polio sur le continent africain et de produire localement des doses de VPI pour répondre au plus près aux besoins de la population africaine. »

Partenaire majeur de l’Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite depuis 1988, Sanofi a fourni au monde et à l’UNICEF plus de 1,5 milliard de doses de VPI, par l’intermédiaire de GAVI, l'Alliance du Vaccin, dont l’objectif est de vacciner la population de plus de 70 des pays les plus pauvres de la planète dans le but d’éradiquer la polio.

Sanofi continuera de produire le VPI sous forme de vrac et Biovac, qui sera titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, sera chargé des dernières étapes de sa formulation et des opérations de remplissage, de conditionnement et de distribution à l’UNICEF, pour les pays africains membres de l’alliance GAVI.

Biovac est une entreprise de biotechnologie de premier plan et un centre d’excellence, ancré en Afrique, spécialisée dans le développement et la production de vaccins et d’autres produits biologiques pour l’Afrique et au-delà. Biovac a été créée en 2003, avec la collaboration du gouvernement sud-africain, en vue de relancer la production locale de vaccins à usage humain en Afrique australe.

La polio est une maladie hautement contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de cinq ans et les expose à un risque particulièrement élevé de paralysie temporaire ou permanente et de décès. Il n’existe pas de traitement curatif de la poliomyélite et seule la prévention par la vaccination permet de l’éviter. Les personnes infectées excrètent le virus pendant plusieurs semaines, par les matières fécales ou les sécrétions pharyngées, en cas de toux ou d’éternuement. Près de 90 % des personnes infectées sont asymptomatiques ou présentent de très légers symptômes, qui passent souvent inaperçus. Chez d’autres personnes les premiers symptômes se manifestent par de la fièvre, de la fatigue, des céphalées, des vomissements, des courbatures, une raideur de la nuque et des douleurs dans les membres. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible.

Au cours des 30 dernières années, dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, 2,5 milliards d’enfants ont été vaccinés contre la polio, ce qui s’est traduit par une diminution de 99 % des cas dans le monde. À la fin de 2023, il ne restait plus que deux pays d’endémie (l’Afghanistan et le Pakistan). Grâce aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour éradiquer cette maladie, près de 20 millions de personnes ont échappé à la paralysie.

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. À travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

