Communiqué de presse : Sanofi annonce la prolongation de l’offre publique d’achat sur Blueprint

Sanofi annonce la prolongation de l’offre publique d’achat sur Blueprint

Paris, le 17 juillet 2025. Sanofi annonce aujourd'hui que Rothko Merger Sub, Inc., une filiale détenue à 100 % par Sanofi, a prolongé la date d'expiration de son offre publique d'achat qui vise à acquérir toutes les actions ordinaires en circulation, d'une valeur nominale de 0,001 dollar par action, de Blueprint Medicines Corporation pour 129,00 dollars par action en numéraire, plus un droit contractuel contingent non-transférable par action, représentant le droit de recevoir des paiements conditionnels jusqu'à un montant total de 6,00 dollars par action en numéraire, sous réserve de l'atteinte d'étapes spécifiques à la date d'expiration de la période applicable ou avant celle-ci.

L'offre, qui devait initialement expirer une minute après 23h59 EDST, le mercredi 16 juillet 2025, a été prolongée jusqu'à 17h00 EDST, le jeudi 17 juillet 2025.

Continental Stock Transfer & Trust Company, le dépositaire de l'offre, a informé Sanofi qu'au 16 juillet 2025 à 23h59 EDST, environ 29,742,419 actions, représentant approximativement 45,85 % du total des actions en circulation de Blueprint, ont été valablement apportées (et non valablement retirées) dans le cadre de l'offre. En outre, environ 23,400,152 actions ont été apportées par avis de livraison garantie, représentant environ 36,08 % des actions en circulation de Blueprint. Les actions apportées par avis de livraison garantie ne sont pas considérées comme valablement apportées aux fins de satisfaire à la condition minimale d'apport de l'offre, à moins et jusqu'à ce que les actions sous-jacentes à cet avis de livraison garantie soient livrées et "reçues" (tel que ce terme est défini à l'article 251(h) de la Delaware General Corporation Law) par le dépositaire avant l'heure d'expiration de l'offre. Les détenteurs qui ont déjà apporté leurs actions n'ont pas besoin de les apporter à nouveau ni de prendre d'autres mesures en réponse à cette prolongation.

L'offre est réalisée conformément aux termes et conditions décrits dans l'offre d'achat datée du 17 juin 2025 (telle qu'elle peut être modifiée ou complétée de temps à autre), la lettre de transmission correspondante et certains autres documents d'offre, dont des copies sont jointes à la déclaration d'offre publique d'achat sur le Schedule TO déposé par Sanofi et l'offrant auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, telle que modifiée.

L'offre est soumise à la réalisation de certaines conditions décrites dans la Section 15 - "Conditions de l'Offre" de l'offre d'achat, incluant, mais sans s'y limiter, l'apport d'une majorité des actions ordinaires de Blueprint alors en circulation.

Innisfree M&A Incorporated agit en tant qu'agent d'information pour l'offre. Les demandes de documents et les questions concernant l'offre peuvent être adressées à Innisfree M&A Incorporated par téléphone, sans frais au +1 877 750-0831 pour les actionnaires, ou en PCV au +1 212 750-5833 pour les banques et les courtiers.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en s’attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

Relations presse

Sandrine Guendoul | +33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Evan Berland | +1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Léo Le Bourhis | +33 6 75 06 43 81 | leo.lebourhis@sanofi.com

Victor Rouault | +33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Timothy Gilbert | +1 516 521 2929 | timothy.gilbert@sanofi.com

Léa Ubaldi | +33 6 30 19 66 46 | lea.ubaldi@sanofi.com

Relations avec les investisseurs

Thomas Kudsk Larsen | +44 7545 513 693 | thomas.larsen@sanofi.com

Alizé Kaisserian | +33 6 47 04 12 11 | alize.kaisserian@sanofi.com

Felix Lauscher | +1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Keita Browne | +1 781 249 1766 | keita.browne@sanofi.com

Nathalie Pham | +33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Tarik Elgoutni | +1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Thibaud Châtelet | +33 6 80 80 89 90 | thibaud.chatelet@sanofi.com

Yun Li | +33 6 84 00 90 72 | yun.li3@sanofi.com

Déclarations prévisionnelles de Sanofi

Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations peuvent comprenant des projections et des estimations concernant le marketing et d’autres potentiels du produit, ou concernant les revenus futurs potentiels du produit, ainsi que les hypothèses sur lesquelles ces projections et estimations reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « sera », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment des actions ou retards réglementaires inattendus, ou des réglementations gouvernementales en général, qui pourraient affecter la disponibilité ou le potentiel commercial du produit ; le fait que le produit puisse ne pas rencontrer de succès commercial ; ainsi que d’autres risques associés à l’exécution de transactions de regroupement d’entreprises, comme : le risque que l’intégration des entreprises acquises échoue ; qu’une telle intégration s’avère plus difficile, chronophage ou coûteuse que prévu ou encore que les avantages attendus de l’acquisition ne soient pas réalisés ; les risques liés aux opportunités et plans futurs pour la société combinée, y compris l’incertitude des performances financières attendues et les résultats de la société combinée après la réalisation de l’acquisition proposée ; une perturbation due à l’acquisition proposée qui créée des difficultés à la conduite habituelle des affaires ou au maintien des relations avec les clients, collaborateurs, fabricants, fournisseurs ou groupes de patients ; et la possibilité que, si la société issue de la fusion n’atteint pas les avantages perçus de l’acquisition proposée aussi rapidement ou dans la mesure anticipée par les analystes financiers ou les investisseurs, le prix du marché des actions de Sanofi puisse baisser, ainsi que d’autres risques liés à l’activité de Sanofi, notamment sa capacité à augmenter les ventes et les revenus des produits existants et à développer, mettre sur le marché ou réaliser un marketing adéquat sur de nouveaux produits ; la concurrence, y compris la concurrence éventuelles des génériques ; les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, notamment liée aux données et analyses cliniques futures, aux obligations réglementaires et à la surveillance par les autorités réglementaires, comme la FDA ou l’EMA, ce qui inclut les décisions de ces autorités concernant l’approbation ou non d’un médicament, toute demande d’autorisation de mise sur le marché ou toute demande d’autorisation de mise sur le marché pouvant être déposée pour tout produit candidat ; ainsi que les décisions concernant l’étiquetage et d’autres questions susceptibles d’affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de tout produit candidat, l’absence de garantie que tout produit candidat, si approuvé, donne lieu à une réussite commerciale ; l’approbation future et la réussites commercial des alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à bénéficier d’opportunités de croissance externes, pour effectuer des transactions connexes et/ou obtenir des autorisations réglementaires, les risques associés aux données cliniques existantes relatives au produit, y compris l’après-mise sur le marché, les risques de sécurité inattendus, les risques liés à la qualité ou à la fabrication, à la concurrence en général, ainsi que les risques associés à la propriété intellectuelle et à tout litige en cours ou futur connexe et au résultat final de ce litige ; les tendances des taux de change et des taux d’intérêt en vigueur, des conditions économiques et de marché instables, les initiatives de maîtrise des coûts et les changements ultérieurs ; et l’impact que les crises mondiales peuvent avoir sur nous, nos clients, fournisseurs, prestataires et autres partenaires commerciaux, et sur la situation financière de l’un d’entre eux, ainsi que sur nos collaborateurs et l’économie mondiale dans son ensemble. Les risques et incertitudes comprennent également les incertitudes discutées ou identifiées dans les dépôts publics auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et de l’Autorité des marchés financiers effectués par Sanofi, dont ceux répertoriés sous « Avertissement concernant les déclarations prospectives » du rapport annuel de Sanofi sur Form 20-F de Sanofi pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. Sauf si la loi en vigueur l’exige, Sanofi ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser les informations ou déclarations prospectives.

Informations supplémentaires et où les trouver

La présente communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation d’offre de vente d’actions ordinaires de Blueprint Medicines Corporation (« Blueprint »). Sanofi et sa filiale d’acquisition ont déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis une déclaration d’Offre publique d’achat sur le Bulletin TO, et Blueprint a déposé une déclaration de sollicitation/recommandation sur le Bulletin 14D-9, tous deux relativement à l’Offre (telle que définie dans ces documents). LES DÉTENTEURS D’ACTIONS DE BLUEPRINT SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT (Y COMPRIS L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT, LA LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT CONNEXE ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT) AINSI QUE LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION, DANS LA MESURE OÙ ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES ACTIONNAIRES DE ROTHKO DOIVENT PRENDRE EN COMPTE AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT LE DÉPÔT DE LEURS ACTIONS. L’Offre publique d’achat, la lettre d’accompagnement connexe et certains autres documents relatifs à l’Offre publique d’achat, ainsi que la déclaration de sollicitation/recommandation, sont mis gratuitement à la disposition de tous les détenteurs d’actions de Blueprint. Les documents relatifs à l’Offre publique d’achat et la déclaration de sollicitation/recommandation sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC (www.sec.gov). Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus gratuitement en contactant l’équipe chargée des Relations Investisseurs de Sanofi à l’adresse investor.relations@sanofi.com ou sur le site Web de Sanofi à l’adresse https://www.sanofi.com/en/investors .

Outre l’Offre publique d’achat, la lettre d’accompagnement et certains autres documents relatifs à l’Offre publique d’achat, ainsi que la déclaration de sollicitation/recommandation, Sanofi dépose des rapports annuels et spéciaux ainsi que d’autres informations auprès de la SEC, et Blueprint dépose des rapports annuels, trimestriels et spéciaux ainsi que d’autres informations auprès de la SEC. Vous pouvez consulter et copier tous les rapports ou autres informations déposés par Sanofi et Blueprint dans la salle de consultation publique de la SEC, située au 100 F. Street, N.E., Washington D.C. 20549. Pour plus d’informations concernant la salle de consultation publique, veuillez appeler la Commission au 1-800-SEC-0330. Les documents déposés par Sanofi et Blueprint auprès de la SEC sont également accessibles publiquement auprès des services commerciaux de recherche de documents et sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Pièce jointe