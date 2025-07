Communiqué de presse : Mise en ligne du rapport financier semestriel 2025 de Sanofi

Mise en ligne du rapport financier semestriel 2025 de Sanofi

Paris, le 31 juillet 2025 . Sanofi annonce aujourd’hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.sanofi.com , dans l’espace Investisseurs, rubrique Information réglementée.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en s’attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

