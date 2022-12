Communiqué de presse : Lectra annonce l’acquisition de la majorité du capital de TextileGenesis

Lectra annonce l’acquisition de la majorité du capital de TextileGenesis

Lectra étend son offre logicielle à la traçabilité de la matière

et renforce sa position dans l’industrie 4.0

Paris, le 8 décembre 2022 – Lectra annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir 51% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise TextileGenesis . Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’ i ndustrie 4.0 avec audace et passion, en proposant logiciels, équipements, données et services aux marques, aux fabricants et aux distributeurs .

Fondée en 2018, TextileGenesis fournit une plateforme SaaS (Software as a Service) qui permet aux marques de mode et aux fabricants de textile durable d’assurer une cartographie fiable, sécurisée et totalement digitale de la matière, de la fibre au consommateur, et ainsi d’en garantir l'authenticité et la provenance. Cette solution assure la traçabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des textiles durables des clients de TextileGenesis, afin de répondre aux demandes de transparence impulsées par l’évolution de la législation d’un nombre croissant de pays et par la prise de conscience grandissante des consommateurs, encourageant ainsi une démarche de développement durable.

Son mécanisme de traçabilité pionnier, couvrant les deux extrémités de la chaine de valeur textile, son réseau de partenaires pour la certification des tissus et sa plateforme technologique garantissent l’échange et le suivi de données fiables et sécurisées, tout au long du cycle de vie de la matière.

Plusieurs grandes marques de mode, parmi les plus prestigieuses, ainsi que les principaux producteurs de fibres durables sont déjà convaincus de la valeur de l’offre innovante de TextileGenesis, permettant de connecter les multiples acteurs de l’écosystème de la mode durable sur cette plateforme.

« La mode est l’une des industries les plus fragmentées en raison de sa chaine de valeur longue et complexe, ce qui la rend opaque pour les marques, les fournisseurs, les sous-traitants et les consommateurs », déclare Amit Gautam, fondateur de TextileGenesis. « Aujourd’hui, seuls 19% des acteurs de l’industrie de la mode disposent d’une visibilité sur leur chaîne de valeur, et cette visibilité est souvent partielle. De nombreuses marques, notamment celles qui se sont fixées des objectifs ambitieux de durabilité, sont confrontées à un véritable défi en termes de transparence de leur chaîne d'approvisionnement. Si elles ne peuvent pas suivre le cycle de vie des matières certifiées, elles ne seront pas en mesure de justifier le caractère durable de leurs produits », ajoute-t-il.

« Respecter les normes éthiques les plus élevées, garantir le bien-être de nos collaborateurs et préserver l’environnement sont inscrits dans notre ADN et guident nos décisions au quotidien . Grâce à notre technologie, nos acquisitions et nos partenariats, nous souhaitons donner à nos clients les moyens de travailler de manière plus responsable sur le plan social et environnemental », déclare Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra . « Nous nous réjouissons d’unir nos forces à celles des équipes talentueuses de TextileGenesis pour accélérer le développement de leur solution de traçabilité de la matière durable et approfondir notre connaissance de la chaîne de valeur textile dans l ’ industrie de la mode », conclut-t-il.

La transaction porte sur l’acquisition début janvier de 51% de TextileGenesis, pour un montant de 15,2 millions d’euros. L’acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en deux temps, en 2026 et en 2028, pour un montant calculé à partir d’un multiple du chiffre d’affaires récurrent de 2025 et 2027.

A propos de Lectra :

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’industrie 4.0 avec audace et passion.

Le Groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du Groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros en 2021 et est cotée sur Euronext Paris (LSS), Lectra s’est fixé un objectif de chiffre d’affaires compris entre 514 et 534 millions d’euros en 2022.

Pour plus d'informations, visitez lectra.com .

