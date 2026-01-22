[Communiqué de presse] Ipsos dévoile Horizons, sa stratégie de transformation et de croissance pour asseoir son leadership mondial

Paris, 22 janvier 2026 - Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché et d’enquêtes d’opinion, présente aujourd’hui lors de sa Journée Investisseurs son nouveau plan stratégique dont l’objectif est de retrouver un rythme de croissance soutenu.

Cette stratégie, portée par le Directeur Général Jean Laurent Poitou et approuvée par l’ensemble du Conseil d’Administration, pose les nouvelles ambitions de la société et son plan d’exécution. Le taux de croissance organique annuel devrait atteindre 5 % ou plus dès 2028 et s’accompagner d’une amélioration de la marge opérationnelle qui cette même année devrait se situer à un niveau record de 13,5 %.

La stratégie d’Ipsos repose sur 6 piliers :

1. Exploiter le plein potentiel de sa large gamme de services





Le modèle multi-spécialiste d’Ipsos lui permet de proposer une offre couvrant les besoins informatifs de nombreux clients sur des thématiques variées et dans de multiples géographies. Ipsos va gérer ces services de façon active et en particulier ceux dont le potentiel est le plus significatif.

2. Renforcer sa capacité à intervenir globalement avec une forte empreinte locale





Présent dans 90 pays, Ipsos bénéficie d’une force de frappe internationale combinée à une connaissance fine des marchés locaux.

Ipsos accélèrera le développement et l’adoption de plateformes et services à portée mondiale et développera l’expertise des équipes locales, gage de la pertinence des informations fournies.

3. Délivrer plus rapidement, avec la même fiabilité





Ipsos va faire évoluer ses plateformes et processus pour significativement accélérer la production de ses travaux. À terme, les informations produites et analysées seront communiquées en temps réel pour certaines et dans un délai de 48h pour la plupart des autres.

4. Capitaliser sur sa maîtrise de l’IA comme levier de différenciation





Ipsos renforcera ses investissements dans l’Intelligence Artificielle pour gagner en rapidité, en agilité et en productivité, sans aucun compromis sur la qualité des données et la pertinence des analyses.

5. Accroître le développement de ses panels propriétaires pour garantir la fiabilité





L’accès à des répondants réels constitue pour Ipsos un facteur clé de différenciation et de compétitivité. Il permet de percevoir les changements de comportements en temps réel et représente ainsi un prérequis indispensable au bon usage des données synthétiques produites grâce à l’IA.

6. Faciliter la prise de décision, grâce à des informations à forte valeur ajoutée





En transformant la donnée en informations pertinentes et activables, Ipsos veut s’inscrire comme le partenaire indispensable de ses clients aux moments où ils doivent prendre des décisions rapides, éclairées et génératrices de valeurs.

De ces piliers stratégiques découle une ambition claire : faire d’Ipsos le leader mondial des insights augmentés grâce à l’IA. La compagnie, forte de sa compréhension approfondie de la Société, des Marchés et des Personnes, veut affirmer son statut de leader mondial. Elle se veut le champion de la production et de la diffusion d’insights actionnables et à fort impact.

Cette ambition repose sur deux axes de croissance : d'une part, réinventer nos services par l'exploitation de l'IA pour transformer nos méthodes de travail et délivrer plus vite ; d'autre part, enrichir notre portefeuille en maximisant l'adoption de nos services à fort potentiel et en explorant de nouveaux relais de croissance.

La mise en œuvre de ce plan s’appuiera sur :

Un programme d’investissements robuste dans la tech, l’IA et la donnée : Ipsos investira sur les cinq prochaines années plus d’1 milliard d’euros dans des opérations de transformation, majoritairement à travers des acquisitions et des investissements stratégiques. Le plan d’investissement sera financé principalement par le flux de trésorerie disponible. Bien entendu, les acquisitions viendront accélérer et renforcer le développement des capacités opérationnelles d’Ipsos et son déploiement dans le marché de la gestion et de l’analyse des données.





Par ailleurs, la compagnie prévoit de renforcer la formation de ses équipes afin de s’assurer qu’elles disposent des compétences pour mener à bien les programmes d’amélioration de la capacité opérationnelle d’Ipsos et le développement de ses capacités analytiques.





Jean Laurent Poitou, Directeur Général d’Ipsos , déclare : « Nous vivons un moment pivot. Les opportunités présentées par la tech et l’IA vont nous permettre de capitaliser sur nos atouts et encore renforcer notre modèle pour devenir un « Ipsos Augmenté ». Ce plan stratégique nous permettra d’impulser un nouveau rythme au sein d’un marché en pleine évolution, incarner l'avenir de notre secteur et asseoir notre leadership. En investissant dans nos plateformes et services et en misant sur l’expertise de nos équipes, nous allons gagner en rapidité, sans jamais faire de concession sur la rigueur et la fiabilité de nos recherches. Nous répondrons ainsi à une nouvelle réalité de nos clients, qui doivent agir toujours plus vite, mais avec le même niveau de confiance ».

Guidance 2025

Sous réserve de la certification par ses commissaires aux comptes, Ipsos confirme sa guidance. Le chiffre d’affaires total sera de l’ordre de 2 525 millions d’euros, avec une croissance organique de 0,6 %. La marge opérationnelle à périmètre constant est de 12,8 %. La marge opérationnelle incluant l’effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d’infas s'établit à 12,3 %.

Objectifs : 2026-2028 : Croissance organique moyenne entre 3 et 4 % avec une marge opérationnelle de 13,5 % en 2028.

Croissance organique moyenne entre 3 et 4 % avec une marge opérationnelle de 13,5 % en 2028. 2029-2030 : Croissance organique moyenne supérieure à 5 % avec une marge opérationnelle supérieure à 14 %.

