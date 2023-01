Communiqué de presse Intrasense rachète et annule l’intégralité des bons de souscription d’actions en circulation détenus par Negma

Montpellier, France, le 20 janvier 2023 à 08h00 CET



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale (« Intrasense » ou la « Société »), annonce avoir procédé le 19 janvier 2023 au rachat et à l’annulation de l’intégralité des 1.041.666 bons de souscription d’actions (les « BSA ») détenus par Negma Group Ltd (« Negma »).



La Société rappelle que les 1.041.666 BSA avaient initialement été émis le 2 mai 2018 au bénéfice de Bracknor Fund Ltd dans le cadre du programme de financement en OCABSA annoncé par la Société le 13 janvier 2016, puis avaient été ultérieurement transférés par Bracknor Fund Ltd à Negma.



Ces BSA ont été rachetés sur la base de leur valeur déterminée selon la méthode Black & Scholes pour un prix total d’environ 8.000 euros et ont été immédiatement annulés par la Société. Il est précisé que le prix de cession des BSA a été déterminé à des conditions cohérentes avec le prix qui sera offert pour chaque action Intrasense dans le cadre du projet d'offre publique d’achat volontaire annoncé par le groupe Guerbet le 11 janvier 2023 (l’ « OPA »), à savoir 0,44 euro par action Intrasense.



Le rachat et l’annulation des BSA s’inscrivent dans le cadre du dépôt par le groupe Guerbet de ce projet d’OPA, lequel ne visera donc que les actions Intrasense.