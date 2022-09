Communiqué de presse: Evolution au sein du Conseil d’Administration

Evolution au sein du Conseil d’Administration

Paris , le 5 septembre 2022. Le Conseil d’Administration de Sanofi s’est réuni le 2 septembre 2022 et a nommé, à l’unanimité, Frédéric Oudéa en qualité de Censeur avec effet à compter de cette date.

Par ailleurs, la nomination de Frédéric Oudéa en qualité d’administrateur sera soumise pour approbation à la prochaine Assemblée Générale. Suite à cette Assemblée Générale, il sera proposé au Conseil d’Administration de Sanofi la nomination de Frédéric Oudéa en qualité de Président non exécutif de ce conseil, en remplacement de Serge Weinberg dont le mandat sera arrivé à échéance. Frédéric Oudéa a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de Directeur Général et administrateur de la Société Générale en mai 2023.

Serge Weinberg

Président de Sanofi

« Je me réjouis que Frédéric Oudéa ait accepté de rejoindre le Conseil d’administration comme censeur pour ensuite, si l’Assemblée Générale en est d’accord, devenir administrateur et me succéder comme Président du Conseil. Son expérience de direction et de conduite de la transformation numérique d’un grand groupe international dans un secteur fortement régulé, sa compréhension des enjeux de gouvernance, ses compétences financières, son intégrité, sa rigueur et son sens des responsabilités me rendent confiant sur sa réussite dans son futur rôle . Frédéric Oudéa et Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, formeront un excellent duo pour positionner Sanofi comme une entreprise de santé moderne et renforcer sa position de leader français, européen et mondial au service des patients . »

F rédéric O udéa

Directeur Général de la Société Générale

« Je suis très heureux de rejoindre le Conseil d’Administration de Sanofi comme censeur, avec, sous réserve de l’accord de ses actionnaires, la perspective d’en prendre la Présidence, et remercie le Conseil d’administration et son Président Serge Weinberg pour leur confiance. Je suis extrêmement motivé par la perspective de contribuer dans les prochaines années à la stratégie et au développement durable de Sanofi, entreprise leader dans un secteur de la santé stratégique, à fort impact et en pleine transformation, et d’être le garant de la qualité de la gouvernance du groupe ».

Frédéric Oudéa est né le 3 juillet 1963. Il est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale d’Administration. Frédéric Oudéa est Directeur Général de la Société Générale qu’il a rejoint en 1996. Il a été successivement Adjoint au Responsable puis responsable du départment Corporate Banking au Royaume-Uni, responsable de la supervision globale et du développement du métier Actions, Directeur financier délégué puis Directeur financier en 2003, avant de devenir Directeur Général du groupe en 2008, et Président directeur général en 2009. A l’occasion de la dissociation des fonctions imposée pour des raisons réglementaires aux banques systémiques en Europe, il a été nommé directeur général en 2015. Avant de rejoindre la Société Générale, il a travaillé 8 ans dans l’Administration d’abord à l’Inspection des Finances, puis au Ministère du Budget. Frédéric Oudéa est également administrateur référent de Capgemini.

