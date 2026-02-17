Communiqué de presse : Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2025, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain

Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2025, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain

Paris, le 17 février 2026 . Sanofi annonce avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2025 contenant le Rapport Financier Annuel auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et son « Form 20-F » auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis.

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent ; les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes ; les informations relatives au programme de rachat d’actions ; et les informations en matière de durabilité (y compris le plan de vigilance) ainsi que le rapport de certification sur ces informations figurent également dans le Document d’Enregistrement Universel 2025.

Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société :

https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/rapports-et-publications/rapports-financiers-et-information-reglementee

Le Document d’Enregistrement Universel est également disponible sur le site internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et le « Form 20-F » sur le site internet de la SEC ( www.sec.gov ). Une version imprimée de ces documents contenant les états financiers audités peut être obtenue sur simple demande et sans frais.

