Communiqué de presse : Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2025, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain

Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2025, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain
Paris, le 17 février 2026 . Sanofi annonce avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2025 contenant le Rapport Financier Annuel auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et son « Form 20-F » auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis.
Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent ; les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes ; les informations relatives au programme de rachat d’actions ; et les informations en matière de durabilité (y compris le plan de vigilance) ainsi que le rapport de certification sur ces informations figurent également dans le Document d’Enregistrement Universel 2025.
Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société :
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/rapports-et-publications/rapports-financiers-et-information-reglementee
Le Document d’Enregistrement Universel est également disponible sur le site internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et le « Form 20-F » sur le site internet de la SEC ( www.sec.gov ). Une version imprimée de ces documents contenant les états financiers audités peut être obtenue sur simple demande et sans frais.
À propos de Sanofi
Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en nous attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale.
Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY
Relations médias
Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com
Léo Le Bourhis | + 33 6 75 06 43 81 | leo.lebourhis@sanofi.com
Relations investisseurs
Thomas Kudsk Larsen |+ 44 7545 513 693 | thomas.larsen@sanofi.com
Alizé Kaisserian | + 33 6 47 04 12 11 | alize.kaisserian@sanofi.com
Keita Browne | + 1 781 249 1766 | keita.browne@sanofi.com
Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com
Nina Goworek | +1 908 569 7086 | nina.goworek@sanofi.com
Thibaud Châtelet | + 33 6 80 80 89 90 | thibaud.chatelet@sanofi.com
Yun Li | +33 6 84 00 90 72 | yun.li3@sanofi.com
