Communiqué de presse : Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2023, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain

Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2023, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain

Paris, le 23 février 2024 . Sanofi annonce avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2023 contenant le Rapport Financier Annuel auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et son « Form 20-F » auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis.

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent ; les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes ; les informations relatives au programme de rachat d’actions ; et les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale (y compris la déclaration de performance extra-financière et le plan de vigilance) figurent également dans le Document d’Enregistrement Universel 2023.

Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société : https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/rapports-et-publications/rapports-financiers-et-information-reglementee

Le Document d’Enregistrement Universel est également disponible sur le site internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et le « Form 20-F » sur le site internet de la SEC ( www.sec.gov ). Une version imprimée de ces documents contenant les états financiers audités peut être obtenue sur simple demande et sans frais.

