Communiqué de presse : Croissance des ventes de 10,3% au T4. Objectif du BNPA des activités de 2024 dépassé. Fort rebond du BNPA des activités attendu en 2025

Sanofi: Croissance des ventes de 10,3% au T4. Objectif du BNPA des activités de 2024 dépassé. Fort rebond du BNPA des activités attendu en 2025

Paris, le 30 janvier 2025

T4 : Croissance des ventes de 10,3 % à TCC ( 1) et BNPA (2) des activités de €1,31

Les lancements pharmaceutiques soutenus par ALTUVIIIO progressent de 56,5 %, atteignant 0,8 milliard d’euros et contribuant à hauteur de 8% du chiffre d’affaires

Les ventes de Dupixent ont augmenté de 16,0 % atteignant 3,5 milliards d’euros

Les ventes des Vaccins augmentent de 10,8 % atteignant 2,2 milliards d’euros, portées par les ventes de Beyfortus en Europe

Le BNPA des activités est de 1,31 euro, en baisse de 14,9 % à données publiées et en baisse de 11,0 % à TCC; le BNPA IFRS est de 0,54 euro

2024 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et prévision du BNPA des activités dépassée

Le chiffre d’affaires s’élève à 41,1 milliards d’euros, en hausse de 11,3 % à TCC

Objectifs de ventes dépassés : Dupixent >13 milliards d’euros et Beyfortus a atteint le statut de blockbuster (1,7 milliard d’euros) dans sa première année complète de commercialisation

Les dépenses de R&D ont atteint 7,4 milliards d’euros, en hausse de 14,6% en ligne avec les engagements

BNPA des activités de 7,12 euros, en baisse de 1,8 % à données publiées et en hausse de 4,1 % à TCC, dépassant les prévisions, le BNPA des activités IFRS est de 4,59 euros

Le Conseil d'administration s’est réuni le 29 janvier 2025 et propose un dividende de 3,92 euros pour l'année 2024, marquant 30 années d'augmentation consécutives





Pipeline : investissement accru et progrès

T4 : quatre approbations réglementaires : Dupixent OeE (enfants) (UE), Kevzara PMR (UE), Cerdelga MG1 (enfants) (UE), et vaccin grippal Efluelda (JP) ( 3)

2024 : 14 approbations réglementaires de médicaments et vaccins, 21 acceptations de soumissions réglementaires, et huit résultats d'études de phase 3 soulignent une dynamique positive et croissante du pipeline

Nouveaux progrès vers une activité centrée sur la biopharmaceutique

Intention de vendre une participation majoritaire d’Opella (division grand public) à une valorisation attractive, avec une clôture prévue au plus tôt au T2 2025 (4)





Perspectives

En 2025, une croissance du chiffre d'affaires d’un pourcentage à un chiffre moyen à haut à TCC ( 5) est attendue. Sanofi confirme la prévision d'un fort rebond du BNPA des activités avec une croissance dans la fourchette basse d’un pourcentage à deux chiffres à TCC (hors rachat d’actions). ( 6)

En 2025, Sanofi prévoit d'exécuter un programme de rachat d'actions d'un montant de 5 milliards d'euros. Les actions seront achetées de préférence par le biais de transactions en bloc et sur le marché ouvert, dans le but de les annuler.

Paul Hudson, Directeur Général : "Nous avons réalisé une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2024, tout en poursuivant la transformation de Sanofi. L'innovation était un moteur clé de notre croissance, les lancements contribuaient déjà à 11 pour cent des ventes, avec Beyfortus devenant un blockbuster dès sa première année complète de commercialisation. Nous avons dépassé nos prévisions de BNPA des activités. En 2024, nous avons également annoncé l’intention de vendre une participation majoritaire d'Opella division grand public, qui fera de Sanofi une entreprise guidée par la science et centrée sur la biopharmaceutique. Nous avons augmenté les investissements en R&D et réalisé des avancées significatives du pipeline en 2024, avec notamment des résultats positifs d'études de phase 3 pour de nouveaux médicaments tels que le rilzabrutinib dans les maladies rares et le tolebrutinib dans la sclérose en plaques. En ce début d’année 2025, nous anticipons une croissance solide des ventes et un fort rebond des bénéfices. Nous sommes également confiants dans les perspectives de croissance à moyen et long terme de Sanofi, soutenues par les lancements en cours, Dupixent (dont les ventes sont actuellement estimées à environ 22 milliards d’euros de ventes en 2030 (7) aligné avec les ambitions actuelles), et les futurs lancements attendus issus de notre pipeline.”

T4 2024 Variation Variation à TCC 2024 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 10 564 m€ +9,1 % +10,3 % 41 081 m€ +8,6 % +11,3 % Résultat net IFRS publié 683 m€ — — 5 744 m€ +6,4 % — BNPA IFRS publié 0,54 € — — 4,59 € +6,5 % — Cash flow libre (8) 2 340 m€ -25,5 % — 5 955 m€ -19,6 % — Résultat opérationnel des activités 2 078 m€ -11,8 % -7,7 % 11 343 m€ +1,5 % +7,6 % Résultat net des activités 1 642 m€ -15,1 % -11,2 % 8 912 m€ -1,8 % +4,1 % BNPA des activités 1,31 € -14,9 % -11,0 % 7,12 € -1,8 % +4,1 %

(1) Sauf indication contraire l’évolution du chiffre d'affaires net et des ventes est exprimé à taux de change constants (TCC) (définition en Annexe 9). (2) Pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle, Sanofi commente le compte de résultat net des activités, qui est un indicateur financier non-IFRS (définition en Annexe 9). Le compte de résultat figure en Annexe 3 et un passage entre le résultat net IFRS publié et le résultat net des activités est présenté en Annexe 4. (3) Pour la définition des termes médicaux et scientifiques, veuillez vous référer à la première utilisation du mot dans la section Mise à jour du pipeline. (4) La transaction proposée est soumise à la finalisation des accords définitifs et à l'obtention des approbations réglementaires des autorités compétentes. (5) En 2025, la croissance du chiffre d'affaires exclura tout impact des pays à hyperinflation. En 2024, Sanofi estime que la croissance des ventes a bénéficié de 1,8 point de pourcentage. (6) En appliquant les taux de change moyens de janvier 2025, les impacts des devises sont estimés entre +2% et +3% sur les ventes et entre +2% et +3% sur le BNPA des activités. (7) À taux de change constants. (8) Le cash flow libre est un indicateur financier non-IFRS (définition en Annexe 9).

