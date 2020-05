Communiqué de presse Capgemini // Capgemini et Audi lancent une nouvelle joint-venture : XL2

Bonjour,

Capgemini et Audi lancent une nouvelle joint-venture : XL2

Cette entité proposera des services SAP S/4HANA® et cloud

XL2 accompagnera la transformation digitale de l'industrie automobile

Ingolstadt/Paris, 28 mai 2020 - Capgemini et Audi annoncent aujourd'hui le lancement de leur joint-venture : XL2. Créée fin avril, après l'obtention des approbations réglementaires, XL2 fournit technologies digitales et services de conseil autour de SAP S/4HANA® et du cloud. Audi et l'ensemble du groupe Volkswagen en seront les premiers bénéficiaires. XL2 est mue par une culture agile de start-up soutenue par deux leaders mondiaux. Son objectif est de développer progressivement son activité et d'étoffer ses effectifs dans les cinq années à venir.

Fondée par Audi et Capgemini afin d'accompagner l'industrie automobile dans la transformation digitale, XL2 propose des services de conseil et de technologie pour le cloud et SAP S/4HANA® avec la mise en œuvre de solutions telle que SAP Leonardo®. XL2 permet la réalisation d'opérations de « digital manufacturing » de bout en bout. XL2 couvre ainsi l'ensemble des processus et notamment la planification de la production, la logistique, les aspects financiers, la maintenance, la qualité et la gestion des matériaux. Les projets de cette entité indépendante sur le plan juridique seront réalisés pour Audi. Les premiers domaines d'intervention sont des projets SAP pour la production et la gestion des données de référence (« master data management), ainsi que du développement dans le contexte d'applications qui utilisent le Cloud.

XL2 réunit l'esprit d'une start-up innovante et agile et la puissance de deux entreprises d'envergure mondiale

Capgemini et Audi sont partenaires de longue date dans le développement de solutions pour la transformation digitale et la co-innovation. XL2 vient renforcer cette collaboration et s'appuie sur les compétences des deux organisations. Ce partenariat prend une nouvelle dimension et prolonge la collaboration fructueuse dans le développement de solutions et de co-innovations pour la transformation digitale. XL2 bénéficiera de l'expérience et de l'expertise combinées de deux leaders mondiaux. XL2 entend répondre à l'évolution rapide des besoins du secteur automobile en matière de transformation digitale.

Pour Frank Loydl, Chief Information Officer d'AUDI AG : « Les méthodes de travail flexibles et évolutives de XL2 et l'attention portée aux technologies reflètent notre vision et nos besoins pour faire avancer la transformation digitale. Notre relation de longue date avec Capgemini, ses compétences dans le secteur de l'automobile et dans le déploiement de solutions SAP en font le partenaire idéal. »

La joint-venture sera dirigée par Géraldine Aubert, précédemment Vice-Présidente « Packaged Based Services » de Capgemini, et Felix Spitznagel, auparavant Directeur du « SAP Acceleration Center » d'Audi. Le but de cette entité agile et innovante est de faire grandir l'équipe au cours des cinq prochaines années pour prendre en charge davantage de projets. L'entreprise cherche d'ores et déjà à recruter notamment des consultants SAP, des développeurs logiciels, ainsi que des analystes et des « data engineers ». Les profils recherchés sont variés et s'étendent du jeune diplômé à l'expert reconnu. Le siège social de XL2 se trouve à Heilbronnen, en Allemagne, à proximité du site de production Audi de Neckarsulm. Cette proximité est un véritable atout et vient enrichir l'écosystème existant. Le site Audi de Neckarsulm offre par ailleurs un environnement de testing et d'application idéal pour les solutions IT dans le domaine de la production digitale.

Comme l'explique Markus Winkler, à la tête du secteur Automobile du groupe Capgemini : « XL2 se démarque sur le marché grâce à la combinaison d'une culture agile typique des de start-up et l'expérience et les capacités de deux leaders mondiaux. Les collaborateurs de cette entité vont façonner la transformation digitale de l'industrie automobile en s'appuyant sur des technologies de pointe. Dans ce cadre, nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Audi qui est leader technologique de son propre secteur. »

Pour plus d'informations sur XL2 : www.xl2.de

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d'ingénierie. A la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l'ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd'hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d'informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.

À propos d'Audi

Le groupe Audi, avec ses marques Audi, Ducati et Lamborghini, est l'un des plus prospères constructeurs d'automobiles et de motos dans le segment premium. Présent dans plus de 100 marchés sur toute la planète, il possède 16 sites de production dans 11 pays. AUDI AG inclut Audi Sport GmbH (Neckarsulm, Allemagne), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant'Agata Bolognese, Italie) et Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologne, Italie).

En 2019, le groupe Audi a vendu environ 1,845 million d'automobiles de la marque Audi, 8 205 voitures sportives de la marque Lamborghini et 53 183 motos de la marque Ducati. Lors de l'exercice fiscal 2019, les revenus totaux d'AUDI AG s'élevaient à 55,7 milliards d'euros et ses bénéfices d'exploitation à 4,5 milliards d'euros. A l'heure actuelle, 90 000 personnes travaillent pour le groupe dans le monde entier, dont 60 000 en Allemagne. Audi met l'accent sur les produits et technologies durables afin de développer la mobilité du futur.

