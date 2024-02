Communique de presse - 2023 : Croissance des ventes et du bénéfice net par action à TCC, succès des lancements de produits et avancée du portefeuille R&D en Immunologie

2023 : Croissance des ventes et du bénéfice net par action à TCC, succès des lancements de produits et avancée du portefeuille R&D en Immunologie

Paris, le 1 février 2024

T4 2023 : Augmentation des ventes de 9,3% à TCC et augmentation du BNPA des activités ( 1) de 8,2% à TCC

Les ventes de la Médecine de Spécialités progressent de 13,7%, portées par Dupixent et le lancement d’ALTUVIIIO, et font plus que compenser l’impact des génériques d’Aubagio sur les principaux marchés

Les ventes de Vaccins progressent fortement (+21,1%), soutenues par le lancement sans précédent de Beyfortus dont les ventes atteignent €410 millions lors de son deuxième trimestre de commercialisation

Les ventes de la Médecine Générale baissent modérément (-2,4%), reflétant l’accélération de la croissance des produits stratégiques (+6,3%), compensée par la baisse de Lantus et les cessions de produits non stratégiques

Les ventes de la Santé Grand Public sont en hausse de 8,5%, soutenues par les catégories Santé Digestive et Bien-être physique et mental qui a bénéficié de la consolidation des ventes de Qunol

2023 : Progression des ventes de 5,3% et du BNPA des activités ( 1) de 5,4% à TCC

Le chiffre d’affaires a progressé à €43 070 millions, soutenu par Dupixent (+34,0% à €10 715 millions, soit €2,8 Mds de ventes additionnelles à TTC), la performance des Vaccins (+8,3%) tirée par le fort démarrage de Beyfortus (€547 millions) et la Santé Grand Public (+6,3%)

Le BNPA des activités est de €8,11, en baisse de 1,8% à données publiées et en hausse de 5,4% à TCC

Le BNPA IFRS est de €4,31 (-35,6%) et intègre notamment une perte de valeur sur des actifs technologiques liée à la dépriorisation de programmes de R&D ainsi qu’une réévaluation du passif liée aux royalties estimées sur les ventes de Beyfortus aux U.S., principalement enregistrées au quatrième trimestre

Le Conseil d’administration du 31 janvier a proposé un dividende de €3,76 soit une hausse de 5,6%

Avancées en R&D et réglementaires au T4

Solide portefeuille de R&D avec un nombre record de 12 blockbusters potentiels en cours d’étude clinique présentés au R&D Day

Soumission de Dupixent pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) aux États-Unis, en Europe et en Chine

Résultats positifs de Phase 3 évaluant Sarclisa en première ligne chez des patients atteints d’un myélome multiple (IMROZ)





Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au T4

L'entité Global Health de Sanofi annonce trois nouveaux investissements via son fond Impact pour soutenir les start-ups du secteur de la santé en Afrique sub-saharienne

Sanofi à la COP28 : soutenir la décarbonation des systèmes de santé

Perspectives de BNPA des activités 2024 (1)

Sanofi s'attend à ce que le BNPA des activités ( 1) 2024 reste à peu près stable si l'on exclut l'impact de la hausse attendue du taux effectif d'imposition à 21%, et qu’il connaisse une baisse dans le bas de la fourchette à un chiffre (2) (“low single digit ”) à TCC en tenant compte de l'augmentation du taux d'imposition attendu, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes sur le BNPA des activités 2024 est estimé à environ -3,5% à -4,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2024.





Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, déclare :

"2023 a été une étape cruciale dans notre transformation en leader biopharmaceutique centré sur la science, porté par la technologie, engagé au service des patients et à l’accélération de sa croissance. Cette année encore, nos principaux moteurs de croissance dans la Médecine de Spécialités et les Vaccins ont enregistré de solides performances, soutenues par les remarquables lancements de Beyfortus, Altuviiio et Tzield. 2023 conforte notre avancée vers le leadership en immunologie, grâce à un record historique de nouvelles scientifiques et d'avancées de notre pipeline, qui comprend maintenant 12 blockbusters potentiels en phase de développement avancée, dont amlitelimab, frexalimab et tolebrutinib. Nous continuerons d’investir dans la R&D, en capitalisant sur l’intelligence artificielle, et nous restons concentrés sur nos opportunités de lancements, telles que Dupixent dans la BPCO. En parallèle, nous poursuivons notre objectif de devenir un ‘pure player’ biopharmaceutique avec plus de €10 milliards de contribution des lancements d’actifs pharmaceutiques, d’ici 2030 (4) ."

T4 2023 Variation Variation à TCC 2023 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 10 919 m€ +1,8% +9,3% 43 070 m€ +0,2% +5,3% Résultat net IFRS publié (555 m€) -117,8% — 5 400 m€ -35,5% — BNPA IFRS publié (0,44) € -117,7% — 4,31 € -35,6% — Cash flow libre (3) 3 496m€ +37,3% — 8 478m€ -0,1% — Résultat opérationnel des activités 2 583 m€ -5,2% +5,3% 12 670 m€ -2,8% +4,3% Résultat net des activités (1) 2 083 m€ -2,7% +8,2% 10 155 m€ -1,8% +5,5% BNPA des activités (1) 1,66 € -2,9% +8,2% 8,11 € -1,8% +5,4%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 9) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-IFRS, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 9). Le compte de résultats consolidés du T4 2023 figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Le BNPA des activités de 2023 s’élève à €8,11; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-IFRS (voir définition à l'Annexe 9). (4) Ventes nettes ajustées aux risques à TCC; Déjà lancés: ALTUVIIIO, TZIELD, Sarclisa, Nexviazyme, Rezurock, Xenpozyme, Enjaymo, Cablivi; Lancement potentiels: tolebrutinib, itepekimab, amlitelimab, frexalimab, rilzabrutinib, lunsekimig, Oral TNFR1si .

